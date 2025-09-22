Atriz que deixou jornalistas sem reação com grito já fez mais de 100 papéis

Ontem, a atriz Gilda Nomacce chamou atenção ao entrar no personagem e dar um grito durante entrevista na TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão.

Atriz desde os 12 anos

Gilda nasceu em agosto de 1971 em Ituverava, no interior de São Paulo. Começou a atuar ainda criança, no teatro. Estudou na Escola de Comunicações e Artes da USP, na City Lit School of Art, em Londres, no Watermill Center, de Nova York, e fez Residência Artística em Moscou, no teatro de Tabakov.

No ano passado, comemorou 40 anos de carreira. Em entrevista ao UOL, relembrou as dificuldades no início da carreira: "Passei por situações muito tristes, como testes dolorosos para mim, assédio, com um desses engodos de pessoas. Acho que por isso a maioria das coisas que eu faço são sem teste. As pessoas me chamam. Mas era muito inocente, tinha 17 anos. Minha maior alegria é ter mantido meu entusiasmo".

Esteve em cartaz nos cinemas neste ano. Ela atuou no filme de terror "Prédio Vazio", em que uma jovem busca sua mãe desaparecida num prédio mal-assombrado.

Acumula mais de 100 papéis em sua carreira. Sua primeira aparição na TV foi na novela "De Corpo e Alma", em 1992. Também participou de obras como "Enterre Seus Mortos" (2024), "Cidade Invisível" (2023) e a minissérie "Zé do Caixão" (2015).

Ela foi à TV Mirante falar sobre "Enterre Seus Mortos". O filme faz parte da programação do festival Maranhão na Tela. No fim da entrevista, Gilda incorporou a personagem e surpreendeu as apresentadoras com a cena de terror: