Topo

Entretenimento

Atriz que deixou jornalistas sem reação com grito já fez mais de 100 papéis

Gilda Nomacce tem mais de 40 anos de carreira - Hadrien Leite/Divulgação
Gilda Nomacce tem mais de 40 anos de carreira Imagem: Hadrien Leite/Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 12h00

Ontem, a atriz Gilda Nomacce chamou atenção ao entrar no personagem e dar um grito durante entrevista na TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão.

Atriz desde os 12 anos

Gilda nasceu em agosto de 1971 em Ituverava, no interior de São Paulo. Começou a atuar ainda criança, no teatro. Estudou na Escola de Comunicações e Artes da USP, na City Lit School of Art, em Londres, no Watermill Center, de Nova York, e fez Residência Artística em Moscou, no teatro de Tabakov.

Relacionadas

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

JP Montovani: o que se sabe e o que falta responder sobre a morte do modelo

Mãe de Virginia e mãe de Vini Jr. aparecem juntas: 'Uma nova amizade'

No ano passado, comemorou 40 anos de carreira. Em entrevista ao UOL, relembrou as dificuldades no início da carreira: "Passei por situações muito tristes, como testes dolorosos para mim, assédio, com um desses engodos de pessoas. Acho que por isso a maioria das coisas que eu faço são sem teste. As pessoas me chamam. Mas era muito inocente, tinha 17 anos. Minha maior alegria é ter mantido meu entusiasmo".

Esteve em cartaz nos cinemas neste ano. Ela atuou no filme de terror "Prédio Vazio", em que uma jovem busca sua mãe desaparecida num prédio mal-assombrado.

Acumula mais de 100 papéis em sua carreira. Sua primeira aparição na TV foi na novela "De Corpo e Alma", em 1992. Também participou de obras como "Enterre Seus Mortos" (2024), "Cidade Invisível" (2023) e a minissérie "Zé do Caixão" (2015).

Ela foi à TV Mirante falar sobre "Enterre Seus Mortos". O filme faz parte da programação do festival Maranhão na Tela. No fim da entrevista, Gilda incorporou a personagem e surpreendeu as apresentadoras com a cena de terror:

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Filha de Hulk Hogan é excluída de testamento milionário e mora em hotel

Atriz que deixou jornalistas sem reação com grito já fez mais de 100 papéis

'É um escândalo', diz Chico Barney sobre atitude de Galisteu com Spanic

Schynaider Moura se despede da filha com poema: 'A morte não é nada'

'Pior da história': Bárbara Saryne se revolta com dinâmica de A Fazenda 17

A Fazenda: Yoná causa atrito com peões e desconfiança com infiltrados aumenta

Whindersson Nunes e Nikolas Ferreira aparecem juntos após discussão pelas redes sociais

Abuso sofrido por Kami: os detalhes das cenas marcantes de 'Dona de Mim'

Filha de Leandro usa IA para 'encontro' do pai com netos

Corpo de JP Mantovani é velado em São Paulo nesta segunda-feira, 22

Mudança intensa na vida de Dita marca capítulo de hoje de Êta Mundo Melhor!