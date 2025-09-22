Topo

'Pior da história': Bárbara Saryne se revolta com dinâmica de A Fazenda 17

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 11h47Atualizada em 22/09/2025 11h47

A dinâmica dos apontamentos em A Fazenda 17 entregou frustração e clima pesado. Para Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL, erros de produção e a condução de Adriane Galisteu fizeram o programa perder ritmo e sentido, deixando o público e os peões insatisfeitos. Para Bárbara, faltou mediação e sobrou monotonia.

A sensação foi de ódio assistindo. Eu senti isso, porque um programa que tá tão legal, eu passei o fim de semana inteiro assistindo Record Plus e vendo que tem várias faíscas, novas tretas surgindo, pra chegar na dinâmica ser esse balde de água fria, cansativo, chato, enfadonho mesmo, foi muito ruim essa dinâmica, acho que foi a pior da história da Fazenda e era pra ser a melhor. Bárbara Saryne

Por muito tempo, a gente viu essas dinâmicas de apontamento acontecendo sem um mediador. E ficava cansativo porque eles falavam muito. Quando a gente soube que a Galisteu estaria ali mediando o debate, eu achei que ela ia atuar realmente como uma mediadora, mas não foi o que aconteceu. Ela ficou lá, eles falando por horas e horas de algo que a gente tinha visto, sem ela interromper. E quando ela interrompeu, ela parecia mais perdida do que a gente que estava assistindo à dinâmica. Então, eu achei que foi tudo muito ruim.Bárbara Saryne

Chico Barney destaca que a dinâmica transformou um dos momentos mais esperados do reality em um "tribunal rural". Ele compara a condução de Galisteu ao papel de diretora de escola, dizendo que, em vez de conflitos autênticos, o público assistiu a justificativas forçadas e longas explicações de Wallace e Ioná.

Eu ficava assistindo aquilo com o microfone na mão, o celular no outro, atônito, chocado com o que eu estava vendo, porque eram duas pessoas desagradáveis, Wallas e Yoná, se explicando para Galisteu, contando a história pela milésima vez, uma história que a gente já viu os vídeos, já viu os memes, já viu os VTs, precisava dos dois explicarem o que aconteceu com eles? Eu não queria saber uma narração, ainda mais duas narrações tão pobres, duas narrações tão desagradáveis, duas pessoas horríveis. Horríveis.Chico Barney

Para Bárbara, o clima estranho tomou conta do programa, com os próprios peões percebendo que a dinâmica não funcionou. Ela relata que Wallace chegou a comentar que o foco foi apaziguar o conflito, não promover debate real entre os participantes.

Eles mesmos perceberam que a dinâmica estava estranha, porque o Wallas chegou a falar para Galisteu que a dinâmica foi feita para apaziguar a treta, porque eles estavam se explicando, eles não estavam brigando entre eles. Era como se eles estivessem dando justificativas para Galisteu. Então assim, foi muito ruim. Resumindo, foi péssimo.Bárbara Saryne

