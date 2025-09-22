Topo

Filha de Leandro usa IA para 'encontro' do pai com netos

Lyandra, filha de Leandro, posta encontro com o pai via IA Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 10h24

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, usou ferramentas de IA para produzir um encontro dele com ela e com os netos. Dupla de Leonardo, Leandro morreu em 1998, de câncer.

O que aconteceu

A médica e influenciadora publicou as imagens em suas redes sociais. "A trend mais linda que já vi na vida. A estrela mais linda que brilha no céu", escreveu.

Nas imagens, o cantor aparece abraçado à filha e com os dois netos, filhos de Lyandra. Ela é mãe de José, de três anos e Isabela, de quatro meses.

A médica e influenciadora tinha dois anos quando Leandro morreu, em 1998. O irmão de Leonardo foi diagnosticado com um câncer raro de pulmão e morreu cerca de 60 dias após diagnóstico.

A publicação recebeu comentários dos fãs do cantor. "Sofri horrores com a partida repentina do seu pai", escreveu um. "Ele é inesquecível", comentou outro.

