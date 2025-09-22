Filha de Leandro usa IA para 'encontro' do pai com netos

Colaboração para Splash, em São Paulo

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, usou ferramentas de IA para produzir um encontro dele com ela e com os netos. Dupla de Leonardo, Leandro morreu em 1998, de câncer.

O que aconteceu

A médica e influenciadora publicou as imagens em suas redes sociais. "A trend mais linda que já vi na vida. A estrela mais linda que brilha no céu", escreveu.

Nas imagens, o cantor aparece abraçado à filha e com os dois netos, filhos de Lyandra. Ela é mãe de José, de três anos e Isabela, de quatro meses.

A médica e influenciadora tinha dois anos quando Leandro morreu, em 1998. O irmão de Leonardo foi diagnosticado com um câncer raro de pulmão e morreu cerca de 60 dias após diagnóstico.

A publicação recebeu comentários dos fãs do cantor. "Sofri horrores com a partida repentina do seu pai", escreveu um. "Ele é inesquecível", comentou outro.

Filha de Leandro usa IA para reproduzir encontro com o pai Imagem: Reprodução/Instagram

