Filha de Schynaider Moura esperou seis meses por coração e inspirou Faustão

Schynaider Moura ao lado da filha, Anne Marie - Manu Scarpa e Lucas Ramos/Brazil News
Schynaider Moura ao lado da filha, Anne Marie Imagem: Manu Scarpa e Lucas Ramos/Brazil News
22/09/2025 09h32

Anne-Marie, a filha mais velha da modelo Schynaider Moura, 37, morreu aos 16 anos.

Jovem, que havia passado por um transplante cardíaco, inspirou Faustão, 75, no primeiro transplante.

Menina foi citada por Faustão após o apresentador receber um novo coração, em agosto de 2023. À época, ele fez um agradecimento à adolescente em vídeo publicado nas redes sociais.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. Eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera. Fausto Silva

Anne-Marie Garnero tinha 16 anos. Ela passou por um transplante de coração em 2022.

Jovem foi enteada de João Silva, 21, filho do meio do apresentador Faustão. Ele e a mãe da menina ficaram juntos por cerca de dois anos.

Anne-Marie era a irmã mais velha de Elle-Marie e Gioe-Marie, frutos do antigo casamento de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero.

Anne foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, quando o coração começa a se expandir e perde as funções lentamente. "Um pouquinho mais de um ano atrás eu tive meu transplante de coração e recebi meu órgão. Isso, sinceramente, mudou a minha vida", disse a jovem, à época.

