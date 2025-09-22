'Êta Mundo Melhor!' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira
Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (22) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. Carmem percebe que pode chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Mirtes conta a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas pede que Sônia se mude com ele para o sítio. Dita revela a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, e Quinzinho alerta sobre Adrúbal. Maria Divina cobra sua esmeralda de Medeia. Carmem procura Zulma e reconhece Samir.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.