'Êta Mundo Melhor!' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Quincas (Miguel Rômulo) em "Êta Mundo Melhor" - Léo Rosário/Globo
Quincas (Miguel Rômulo) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo
22/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (22) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. Carmem percebe que pode chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Mirtes conta a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas pede que Sônia se mude com ele para o sítio. Dita revela a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, e Quinzinho alerta sobre Adrúbal. Maria Divina cobra sua esmeralda de Medeia. Carmem procura Zulma e reconhece Samir.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

