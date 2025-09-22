Topo

Ele não merece: filho de Dita passará por sofrimento em 'Êta Mundo Melhor!'

Tom Zé e Jeniffer Nascimento são Joaquim e Dita em Êta Mundo Melhor! - Carolina Andrade/Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 18h00

Amanhã (23), Joaquim (Tom Zé) receberá uma notícia triste em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita (Jeniffer Nascimento) e Joaquim deixam a pensão de Margarida (Nívea Maria). Ao mesmo tempo, Quincas (Miguel Rômulo) anuncia que voltará para o sítio.

Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada. A afirmação deixa o menino triste e a mãe revoltada, uma vez que não é a primeira vez que ela sofre esse tipo de preconceito.

Ainda nesta terça, Zulma abriga Carmem para não ser chantageada. Carmem diz a Zulma que ela se apaixonará por um homem que gosta de outra. Celso afirma a Olga e Araújo que fechou seu coração para o amor. Anabela presenteia Estela por seu aniversário.

Margarida diz a Haydée que Lúcio afirma não ser seu pai. Cunegundes garante a Asdrúbal que comprará o sítio de Candinho de volta. Candinho conta a Samir que pediu para Sabiá investigar o paradeiro de seu pai. Simbá consegue afastar Aladim de Anabela. Candinho e Samir garantem a Celso que encontrarão o pai do menino.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

