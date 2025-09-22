Topo

'É um escândalo', diz Chico Barney sobre atitude de Galisteu com Spanic

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 11h54

O episódio em que Gaby Spanic se absteve de votar em uma dinâmica de A Fazenda 17 gerou críticas de Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Para os apresentadores, Adriane Galisteu foi permissiva ao aceitar a abstenção da atriz, o que pode abrir brecha para que outros participantes não cumpram as regras do reality.

É um escândalo o que aconteceu ontem. É um escândalo. Como é que uma pessoa não se manifesta e é aplaudida pela apresentadora num jogo que, supostamente, era pra criar discórdia? A dinâmica dos supostos apontamentos. Eu, de verdade, fui dormir triste, triste, triste, com um sabor amargo, depois de uma semana tão boa. Uma dinâmica trágica.Chico Barney

Bárbara Saryne avaliou que a atitude da apresentadora pode incentivar outros participantes a não cumprirem as próximas dinâmicas, prejudicando o andamento do reality.

Espero que corrijam na próxima. Eu acho que quando a Galisteu aceita esse posicionamento da Usurpadora, ela abre brecha para que outros participantes não sigam as regras das próximas dinâmicas e não se posicionem também. E aí, como é que fica? Quando agora as pessoas falarem, não, eu prefiro me abster, não. A própria Galisteu foi incoerente.Bárbara Saryne

