Affair de Dudu Camargo revela pela 1ª vez o que fazem juntos: 'Beija bem'

do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 11h49

Dudu Camargo mostra um lado carinhoso, gentil e reservado fora da TV, contou Suyane Pessoa, jornalista e affair do apresentador, em participação durante o Central Splash, do Canal UOL.

Apesar do assédio do público, Suyane preferiu durante a conversa com Chico Barney e Bárbara Saryne não dar detalhes íntimos enquanto Dudu está no programa. Ela disse que ambos sempre foram discretos e respeitam a privacidade um do outro.

"Eu não vou ficar falando sobre o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o que a gente faz, né? Como eu disse, o Dudu não tá aqui pra falar também, né? Ele sempre foi uma pessoa muito reservada no seu pessoal, eu também sou muito reservada com isso", disse ao ser questionada se o peão beija bem.

Porém, a apresentadora da emissora Meio Norte entregou:

Não queria dar detalhes sobre essas coisas, acho chato ficar falando enquanto ele tá lá dentro. Mas sim [ele beija bem].
Suyane Pessoa

Suyane ainda deu detalhes que o relacionamento dos dois é marcado por cumplicidade e discrição, mesmo com a curiosidade do público pela participação dele em A Fazenda 17.

Acima de tudo, eu sou muito fã também do Dudu Camargo e estou aqui na torcida para que ele ganhe esse programa. O nosso hobby preferido era sair pra jantar. Então a gente sempre faz de ir em restaurantes diferentes pra ficar provando um prato ali, outro prato acolá. A gente tinha mania de dividir o mesmo prato, inclusive. Eu pedia um, ele pedia outro, a gente dividia no meio.
Suyane Pessoa

Por fim, a comunicadora também comentou, com bom humor, sobre os hábitos de higiene de Dudu e diz que o calor de Teresina não permite descuido. O peão viralizou após ficar uns dias sem tomar banho no reality da Record.

A gente toma banho. O Dudu cheirosinho, sim. Aqui em Teresina faz um calor tremendo não tem como não tomar banho. Então assim de boa de boa mesmo.
Suyane Pessoa

