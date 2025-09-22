Topo

Chá de bebê revela segredo de Jaques e revira a vida de Ayla em Dona de Mim

Ayla (Bel Lima) e Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 19h00

A relação de Ayla (Bel Lima) com Jaques (Marcello Novaes) vai mudar radicalmente nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim".

O que aconteceu

Até agora, ela acreditava que o empresário era apenas seu tio e que seu pai biológico era Abel (Tony Ramos). A verdade, porém, vem à tona de maneira inesperada em breve.

Davi (Rafa Vitti), que também desconfia da própria origem, decide fazer um teste de DNA com Jaques. O exame confirma o parentesco entre os dois e fortalece o laço de pai e filho. Mas a maior reviravolta acontece durante um momento que deveria ser apenas de alegria.

Ayla organiza um chá de revelação para descobrir o sexo dos bebês que espera. Filipa (Cláudia Abreu) provoca uma confusão no evento e, no meio do tumulto, a jovem acaba ouvindo o segredo que muda tudo: Jaques é, na verdade, seu pai biológico.

A notícia a deixa em choque. Acostumada a ver Jaques como tio, Ayla não aceita de imediato a nova realidade. O conflito promete abalar não apenas sua vida pessoal, mas também a dinâmica da família.

Com a revelação, Jaques se vê no centro de duas descobertas importantes. Ele é pai de Davi e de Ayla, e precisa lidar com as consequências emocionais dessa verdade. Já Ayla enfrenta a difícil tarefa de compreender sua própria história e redefinir sua relação com o homem que sempre tratou como parente distante.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

