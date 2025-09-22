Um detalhe muda lista de suspeitos de assassinar Odete Roitman em Vale Tudo

Nos capítulos finais do remake de "Vale Tudo", a investigação sobre a morte de Odete (Debora Bloch) terá rumos inesperados após a exclusão de uma suspeita. Entenda a seguir.

O que vai acontecer

A polícia vai descartar Maria de Fátima (Bella Campos) como suspeita do crime. Isso acontece mesmo após as imagens do hotel levantarem dúvidas. As informações foram confirmadas pelo jornal O Globo.

Logo após o assassinato, o delegado examinará as câmeras do Copacabana Palace. As gravações mostram Odete e César (Cauã Reymond) voltando da piscina, ainda molhados. Em seguida, o rapaz é visto saindo sozinho do quarto. Pouco depois, Maria de Fátima aparece subindo as escadas, entrando e saindo rapidamente do local.

A lista de pessoas registradas no corredor é grande. Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) também passam pelo quarto da vilã. Todos serão chamados para depor.

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Apesar da presença de Fátima nas gravações, o delegado não encontra indícios de participação dela no crime. Em uma das cenas, ele é visto analisando o quadro com fotos dos suspeitos, já sem a imagem da filha de Raquel (Taís Araújo).

Com essa reviravolta, o mistério sobre o verdadeiro assassino de Odete seguirá até os momentos finais da trama. O suspense sobre o culpado também foi algo que causou reboliço na versão original, de 1988. Na edição, Leila (Cássia Kis) foi quem matou a vilã interpretada por Beatriz Segall.

Na original, o mistério da identidade do assassino da vilã durou 11 capítulos e movimentou o país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do culpado.

Todos os espectadores queriam saber a resposta no último capítulo da trama, deixando ruas, cinemas e teatros vazios na hora da exibição da novela, segundo reportagens da época. Bares e restaurantes com aparelhos de TV ou telões atraíram público para celebrar a exibição do capítulo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.