Criadora +18 vende suor por R$ 500 e lamenta baixa procura: 'Decepcionada'

Debora Peixoto diz estar indignada por baixa procura de frascos com suor - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

22/09/2025 13h09

Uma criadora de conteúdo adulto surpreendeu seus seguidores ao anunciar frascos contendo gotas de seu próprio suor. A ideia, que parecia promissora, acabou não atingindo o resultado esperado.

O que aconteceu

Debora Peixoto, 33, colocou à venda 300 frascos por R$ 500 cada, acreditando que a edição limitada esgotaria rapidamente. "Tenho tanta gente que me acompanha lá que achei que vender 300 frascos seria tranquilo. Imaginei que ia esgotar rápido", disse em vídeo publicado no Instagram.

Apesar da expectativa, o retorno foi bem abaixo do imaginado. Até agora, apenas 24 frascos foram vendidos. A própria criadora não escondeu a frustração.

Eu pensei que fosse um sucesso absoluto, mas não foi. Estou decepcionada.
Debora Peixoto em suas redes sociais

Segundo ela, a proposta foi pensada para oferecer algo íntimo e exclusivo aos seguidores. "Sempre me pedem coisas diferentes, então pensei que seria interessante oferecer algo realmente meu, algo único, que representasse essa conexão direta com quem me acompanha", explicou. "Como que a pessoa não quer o meu suor?", perguntou indignada.

