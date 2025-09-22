Topo

Humorista Ceará relata que foi vítima de 'boa noite, Cinderela'

Wellington Muniz, o Ceará, e Mirella Santos Imagem: Reprodução/Instagram
22/09/2025 08h38

Wellington Muniz, conhecido como Ceará, relatou que já foi dopado duas vezes em festas.

O que aconteceu

Na primeira vez, ele acredita ter sido dopado por namorados de fãs. No podcast PodShape, ele contou que estava numa festa com a esposa quando duas mulheres pediram foto com ele. "Elas estavam com os namorados. E eu acho que os caras ficaram meio enciumadinhos. Bobeira", relembrou.

Eu tenho mania de abaixar o copo para não sair em fotos com o copo de bebida. Eu botei o copo para trás, e acho que eles jogaram alguma coisa. Ceará

Ceará relembra a sensação que a droga causou. "Eu fiquei mal de um jeito que eu fui sentar, eu capotei. E agora tá uma moda. No Rio de Janeiro tá uma moda. Fizeram matérias relatando que várias pessoas passaram por esse boa Noite, Cinderela", afirmou.

A segunda vez foi num camarote durante o Carnaval. Nessa ocasião, ele afirma que uma pessoa que era de sua confiança colocou drogas estimulantes em sua bebida sem seu consentimento: "A pessoa disse para um outro: o Ceará tá tão quietinho, vamos dar uma animada nele. Só que bateu de um jeito..."

Mirella Santos contou que não reconheceu o comportamento do marido. "Tinha uma balada em cima do camarote, ele foi, olhava a caixa de som e dizia: isso aqui é a minha vida! Eu falava: desde quando?", riu. Ceará completou: "E eu não tinha bebido nada! Ela falava: vamos embora, vamos ver a escola de samba. Eu dizia: não quero, quero abraçar a caixa de som".

