Dieckmmann reúne elenco de 'Vale Tudo' e mais famosos em festa de 47 anos

Carolina Dieckmann celebrou os 47 anos, completados no dia 16 de setembro - ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 08h36

Carolina Dieckmann comemorou os 47 anos em uma festa no Rio de Janeiro.

Boa parte do elenco de "Vale Tudo" (Globo) marcou presença na comemoração, como Taís Araújo, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Humberto Carrão e Alice Wegmann. Amigos como Ingrid Guimarães, Amora Mautner, Andréia Sadi e Flora Gil também estiveram na festa.

Veja fotos

Carolina Dieckmann e o marido Tiago Worcman
Carolina Dieckmann e o marido Tiago Worcman
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Paolla Oliveira no aniversário de Carolina Dieckmmann
Paolla Oliveira no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Taís Araújo no aniversário de Carol Dieckmmann
Taís Araújo no aniversário de Carol Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Débora Bloch no aniversário de Carolina Dieckmmann
Débora Bloch no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Ingrid Guimarães no aniversário de Carolina Dieckmmann
Ingrid Guimarães no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Ingrid Gaigher no aniversário de Carolina Dieckmmann
Ingrid Gaigher no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Renato Góes e Thayla Ayala no aniversário de Carolina Dieckmmann
Renato Góes e Thayla Ayala no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Alice Wegmann no aniversário de Carolina Dieckmann
Alice Wegmann no aniversário de Carolina Dieckmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
João Vicente de Castro no aniversário de Carolina Dieckmmann
João Vicente de Castro no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Marina Moschen no aniversário de Carolina Dieckmmann
Marina Moschen no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Andréia Sadi e Flora Gil no aniversário de Carolina Dieckmann
Andréia Sadi e Flora Gil no aniversário de Carolina Dieckmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Lucas Leto no aniversário de Carolina Dieckmmann
Lucas Leto no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Humberto Carrão no aniversário de Carolina Dieckmmann
Humberto Carrão no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Amora Mautner no aniversário de Carolina Dieckmmann
Amora Mautner no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Sheron Menezzes e Saulo Bernard no aniversário de Carolina Dieckmmann
Sheron Menezzes e Saulo Bernard no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Natália Rosa e Marcella Rica no aniversário de Carolina Dieckmmann
Natália Rosa e Marcella Rica no aniversário de Carolina Dieckmmann
Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

