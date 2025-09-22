Dieckmmann reúne elenco de 'Vale Tudo' e mais famosos em festa de 47 anos

Carolina Dieckmann comemorou os 47 anos em uma festa no Rio de Janeiro.
Boa parte do elenco de "Vale Tudo" (Globo) marcou presença na comemoração, como Taís Araújo, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Humberto Carrão e Alice Wegmann. Amigos como Ingrid Guimarães, Amora Mautner, Andréia Sadi e Flora Gil também estiveram na festa.
Veja fotos
Carolina Dieckmann e o marido Tiago Worcman
Paolla Oliveira no aniversário de Carolina Dieckmmann
Taís Araújo no aniversário de Carol Dieckmmann
Débora Bloch no aniversário de Carolina Dieckmmann
Ingrid Guimarães no aniversário de Carolina Dieckmmann
Ingrid Gaigher no aniversário de Carolina Dieckmmann
Renato Góes e Thayla Ayala no aniversário de Carolina Dieckmmann
Alice Wegmann no aniversário de Carolina Dieckmann
João Vicente de Castro no aniversário de Carolina Dieckmmann
Marina Moschen no aniversário de Carolina Dieckmmann
Andréia Sadi e Flora Gil no aniversário de Carolina Dieckmann
Lucas Leto no aniversário de Carolina Dieckmmann
Humberto Carrão no aniversário de Carolina Dieckmmann
Amora Mautner no aniversário de Carolina Dieckmmann
Sheron Menezzes e Saulo Bernard no aniversário de Carolina Dieckmmann
Natália Rosa e Marcella Rica no aniversário de Carolina Dieckmmann
