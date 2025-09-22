Topo

Biancardi desmente Virginia sobre ligação a Neymar e cita falta de educação

Bruna Biancardi rebate afirmações de Virginia sobre ligação para Neymar Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 16h09

Bruna Biancardi, 31, rebate falas de Virginia Fonseca, 26, sobre ligação de madrugada para Neymar.

O que aconteceu

Esposa do jogador de futebol reclamou da repetição do assunto. "Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas não resolvo na internet, muito menos em entrevistas — ainda mais para esse tipo de 'jornalismo'", escreveu hoje em uma postagem de Leo Dias no Instagram.

Influenciadora admitiu que se sentiu desrespeitada por Virginia em outras situações. "Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", declarou.

Bruna Biancardi desmentiu Virginia sobre a ligação e pediu para não ser mais citada. "Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família", enfatizou.

Bruna Biancardi diz que Virginia Fonseca não a trata com educação
Imagem: Reprodução/Instagram

