Atriz grita em entrevista e apresentadoras apressam final de jornal de afiliada da Globo

22/09/2025 12h42

A atriz Gilda Nomacce pegou as apresentadoras do JMTV de surpresa durante uma entrevista ao vivo concedida ao jornal. Enquanto divulgava seu filme Enterre Seus Mortos, a artista começou a gritar e fazer caretas, levando as apresentadoras a encerrarem o noticiário rapidamente.

Gilda participava do telejornal do horário do almoço da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, para divulgar o filme de terror que faz parte da programação da mostra Maranhão na Tela. Quando é questionada sobre o que o público pode esperar do filme, ela começa a responder de forma tradicional, até que vem a surpresa.

"Vai esperar um grande filme, um filme com grandes atuações e uma fotografia fantástica", elenca, antes de começar a entoar um grito. "Vai esperar que a gente esteja lá, sangrando..."

Apesar do inesperado, Gilda e a apresentadora começam a rir no encerramento do programa, e a própria TV Mirante brincou com a situação, transformando-a em meme em seu perfil no Instagram. "Quando surge uma demanda no trabalho faltando 5 minutos pra eu ir embora", brinca uma publicação da emissora na rede social.

Grande expoente do cinema nacional, Gilda Nomacce é um rosto frequente em filmes de terror. Além de Enterre Seus Mortos, estrelou o recente Prédio Vazio, do capixaba Rodrigo Aragão, e também pode ser vista em A Herança (2024), Mar de Dentro (2022), As Boas Maneiras (2018) e Sinfonia da Necrópole (2016).

Em Enterre Seus Mortos, dirigido por Marco Dutra e estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, acompanhamos a história de Edgar Wilson, um removedor de animais mortos em estradas que trabalha com Tomás, um ex-padre excomungado, e Nete, seu grande amor. Sonhando em fugir da cidade pequena com Nete, ele embarca em uma jornada perigosa em um mundo que parece dar sinais de que o arrebatamento final se aproxima. Inspirado no livro homônimo de Ana Paula Maia (Companhia das Letras).

Enterre Seus Mortos foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2024, e estreia oficialmente em circuito nacional no dia 30 de outubro.

