Topo

Entretenimento

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

Schynaider Moura ao lado da filha, Anne Marie - Manu Scarpa e Lucas Ramos/Brazil News
Schynaider Moura ao lado da filha, Anne Marie Imagem: Manu Scarpa e Lucas Ramos/Brazil News
do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 09h27Atualizada em 22/09/2025 09h30

Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, morreu aos 16 anos. A informação foi confirmada por Alvaro Garnero, tio da jovem.

"Annie, agora é a estrela que guia e protege nossa família", escreveu. A causa da morte não foi confirmada.

1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Alvaro Garnero lamenta morte da sobrinha Anne Marie
Imagem: Reprodução/Instagram

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Schynaider e aguarda. O texto será atualizado assim que houver novas informações.

Adolescente tinha cardiopatia e fez transplante

Anne havia recebido um transplante de coração em junho de 2022. A jovem foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, uma patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, conforme informou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.

Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador, que também passou por um transplante de coração.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.

Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Filha de Schynaider Moura esperou seis meses por coração e inspirou Faustão

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

Mulher de Faustão homenageia enteada após casamento

'Vale Tudo' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

JP Montovani: o que se sabe e o que falta responder sobre a morte do modelo

'Dona de Mim' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Mãe de Virginia e mãe de Vini Jr. aparecem juntas: 'Uma nova amizade'

Humorista Ceará relata que foi vítima de 'boa noite, Cinderela'

Dieckmmann reúne elenco de 'Vale Tudo' e mais famosos em festa de 47 anos

'Êta Mundo Melhor!' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Samuel Rosa anuncia nascimento da 4ª filha: 'Seja bem-vinda'