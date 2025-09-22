Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, morreu aos 16 anos. A informação foi confirmada por Alvaro Garnero, tio da jovem.

"Annie, agora é a estrela que guia e protege nossa família", escreveu. A causa da morte não foi confirmada.

Alvaro Garnero lamenta morte da sobrinha Anne Marie Imagem: Reprodução/Instagram

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Schynaider e aguarda. O texto será atualizado assim que houver novas informações.

Adolescente tinha cardiopatia e fez transplante

Anne havia recebido um transplante de coração em junho de 2022. A jovem foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, uma patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, conforme informou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.

Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador, que também passou por um transplante de coração.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.

Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.