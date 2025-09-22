Abuso sofrido por Kami: os detalhes das cenas marcantes de 'Dona de Mim'

Veja o que acontece com Kami, personagem de Giovanna Lancellotti, nesta segunda-feira (22) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Kami é demitida da fábrica e, ao sair da empresa, é seguida por Ronaldo e é abusada. Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami, deixando o noivo da personagem preocupado.

Em choque, Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. A mãe de Dedé faz seu depoimento emocionante a Renata, e Leo e Marlon a apoiam.

Fiquei muito mexida quando li os capítulos, e busquei me munir de muita informação, de muito estudo e permiti emprestar toda a minha sensibilidade para essas sequências. São cenas intensas, que exigiram muita concentração e entrega. Minha e de toda a equipe que estava no set Giovanna Lancellotti, a Kami de 'Dona de Mim'

Globo exibirá contatos para denúncia no fim do capítulo. Diante do tema sensível, a novela reforça o combate à violência contra a mulher e exibe, ao final do capítulo, uma cartela que incentiva a denúncia, com os números de telefone oficiais dos órgãos responsáveis.

Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Isabela registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa

