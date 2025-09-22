Topo

Entretenimento

A Fazenda: Poder da Chama Laranja poderá mexer no segundo roceiro

A Fazenda 17: Galisteu revelou Poder da Chama - Reprodução/Playplus
A Fazenda 17: Galisteu revelou Poder da Chama Imagem: Reprodução/Playplus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 22h01

Ontem, Adriane Galisteu revelou ao público de A Fazenda 2025 (Record) qual o poder da Chama Laranja para a 1ª roça da temporada. Martina venceu a Prova de Fogo e agora detém os poderes do lampião da semana.

O que aconteceu

Em votação, o público escolheu a opção B para o poder da chama. Ele dá ao dono do Lampião o direito de indicar três peões imunes para não participarem da votação do segundo roceiro, influenciando assim o peão que ocupará este banquinho.

Relacionadas

Schynaider fala sobre a morte da filha: 'Mistura de sentimentos e choque'

Rayane sobre Belo ser citado ao lado de Gracyanne: 'Não tenho o que fazer'

Rayane sobre Belo ser citado ao lado de Gracyanne: 'Não tenho o que fazer'

A prova exigiu habilidade e rapidez de Kathy, Dudu, Martina, Gabily e Mesquita, os sorteados para descer para o campo de provas. Os perdedores foram automaticamente para a baia.

Martina poderá escolher entre este poder e o da Chama Branca, que só será revelada durante a formação da roça, ao vivo.

A Fazenda: Pra você, os infiltrados devem continuar participando do reality?

Resultado parcial

Total de 790 votos
3,54%
Reprodução/Instagram
64,05%
Reprodução/RecordPlus
9,24%
Reprodução/Playplus
23,16%
Reprodução/RecordPlus
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

A Fazenda: Poder da Chama Laranja poderá mexer no segundo roceiro

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 23/9 a 4/10

Rayane sobre Belo ser citado ao lado de Gracyanne: 'Não tenho o que fazer'

2 planos, 2 crimes: as cenas com Odete e Freitas que reviram 'Vale Tudo'

Schynaider fala sobre a morte da filha: 'Mistura de sentimentos e choque'

Natália do Vale sobre escolha de não ter filhos: 'Penso que é uma pena'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 23/9 a 4/10

Lembra do 'menino mais forte do mundo'? Veja como ele está hoje aos 21 anos

Paolla Oliveira posa de vestido colado e ganha elogios de seguidores

Gordão da XJ alcança meta para bariátrica após emagrecer mais de 115 kg

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 23/9 a 4/10