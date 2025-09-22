Justiça pode penhorar bens de Dudu Camargo por dívidas com carros de luxo

Dudu Camargo, 27, tem dívidas avaliadas em R$ 56 mil cobradas na Justiça pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O valor é referente ao IPVA de dois carros de luxo mantidos pelo apresentador em São Paulo.

O que aconteceu

Ação foi distribuída no início deste mês. Splash teve acesso à certidão de dívida ativa que reúne sete guias, emitidas pela Secretaria da Fazenda, e relacionadas a dois carros de luxo: uma BMW Z4, de 2010, e uma Mercedes-Benz GLA 200 Style 1.6, de 2017.

Dudu Camargo não paga os impostos referentes ao IPVA desde 2023. Após ser citado no processo, ele terá o prazo de cinco dias para quitar a dívida. Por se tratar de uma ordem de execução, valor é cobrado sem a necessidade do aval de um juiz.

Caso dívida não seja quitada, Secretaria da Fazenda pode solicitar bloqueio de contas, e bens podem ser penhorados após autorização da Justiça. Portanto, premiações conquistadas pelo apresentador em A Fazenda podem ser retidas para a quitação do valor. A reportagem apurou que Dudu Camargo receberá um cachê de R$ 80 mil pela participação do reality show.

A BMW citada no documento é avaliada em R$ 175 mil, segundo a tabela Fipe. Conforme a mesma base de informações, a Mercedes apontada como patrimônio de Dudu Camargo pode ser adquirida por R$ 110,5 mil. Ação não detalha se apresentador ainda é o proprietário dos dois veículos.

Splash entrou em contato com a equipe de Dudu Camargo. A reportagem será atualizada caso a assessoria do apresentador se manifeste sobre a dívida. A reportagem também questionou a Record sobre o valor do cachê, mas a emissora informou que não comenta sobre os contratos.