2 planos, 2 crimes: as cenas com Odete e Freitas que reviram 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Amanhã (23), em "Vale Tudo" (Globo), Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Débora Bloch)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Odete observará a medicação usada por Marco Aurélio (Alexandre Nero). O próximo plano da empresária é sabotar o remédio de Marco Aurélio contratando um químico para isso.

No entanto, o golpe de Odete dá errado. Quem tomará o medicamento é César (Cauã Reymond) e a vilã nem perceberá.

Enquanto isso, Freitas troca mensagens com Eugênio (Luís Salém). Os dois se aproximaram no capítulo de sábado (20) e agora engatarão um romance.

Além disso, o mordomo da família Roitman deve se tornar comparsa de Freitas. O ex-aliado de Marco Aurélio planeja abrir uma pousada no Nordeste com o dinheiro desviado do chefe.

Ainda na terça-feira, Raquel segue sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow. Ela grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.