Topo

Entretenimento

2 planos, 2 crimes: as cenas com Odete e Freitas que reviram 'Vale Tudo'

Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo - Divulgação/Globo
Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 21h00

Amanhã (23), em "Vale Tudo" (Globo), Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Débora Bloch)

O que vai acontecer

Odete observará a medicação usada por Marco Aurélio (Alexandre Nero). O próximo plano da empresária é sabotar o remédio de Marco Aurélio contratando um químico para isso.

No entanto, o golpe de Odete dá errado. Quem tomará o medicamento é César (Cauã Reymond) e a vilã nem perceberá.

Relacionadas

3 bombas na trama de Freitas: personagem comete crime e revira 'Vale Tudo'

Segredo de Eugênio em Vale Tudo traz à tona morte trágica de atriz da Globo

Um detalhe muda lista de suspeitos de assassinar Odete Roitman em Vale Tudo

Enquanto isso, Freitas troca mensagens com Eugênio (Luís Salém). Os dois se aproximaram no capítulo de sábado (20) e agora engatarão um romance.

Além disso, o mordomo da família Roitman deve se tornar comparsa de Freitas. O ex-aliado de Marco Aurélio planeja abrir uma pousada no Nordeste com o dinheiro desviado do chefe.

Ainda na terça-feira, Raquel segue sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow. Ela grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 418 votos
11,00%
Reprodução/Globo
17,94%
Reprodução/Globo
36,12%
Reprodução/Globo
34,93%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

2 planos, 2 crimes: as cenas com Odete e Freitas que reviram 'Vale Tudo'

Schynaider fala sobre a morte da filha: 'Mistura de sentimentos e choque'

Natália do Vale sobre escolha de não ter filhos: 'Penso que é uma pena'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 23/9 a 4/10

Lembra do 'menino mais forte do mundo'? Veja como ele está hoje aos 21 anos

Paolla Oliveira posa de vestido colado e ganha elogios de seguidores

Gordão da XJ alcança meta para bariátrica após emagrecer mais de 115 kg

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 23/9 a 4/10

Chá de bebê revela segredo de Jaques e revira a vida de Ayla em Dona de Mim

Justin Bieber exibe corpo tatuado ao usar cueca branca molhada

Karol Lannes lembra exposição de pais gays: 'Grandes traumas que tenho'