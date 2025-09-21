Topo

Wanessa Camargo diz estar 'amando o after' do Dança após flagra de beijo

Wanessa Camargo nos bastidores do Dança dos Famosos - Reprodução/Globo
Wanessa Camargo nos bastidores do Dança dos Famosos Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

21/09/2025 17h02

Wanessa Camargo comentou sobre clima nos bastidores do Dança dos Famosos após ser flagrada em clima de romance com Allan Souza Lima.

O que aconteceu

Durante um encontro do elenco, Wanessa Camargo fez piada sobre os encontros pós-ensaios. Foi justamente em um desses 'afters' que a cantora se aproximou de Allan.

Eu só estou no Dança por causa do after. Eu descobri que estou amando mais o after que o programa
Wanessa Camargo

Wanessa foi flagrada em clima de intimidade com o ator Allan Souza Lima. Na madrugada de sexta-feira (19), os dois estavam na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, abraçados.

Segundo o paparazzo que flagrou o momento, Wanessa e Allan foram embora juntos. A cantora está solteira desde o fim de seu namoro com Dado Dolabella.

