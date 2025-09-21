Topo

Virgínia é coroada Rainha da Bateria da Grande Rio; veja

21/09/2025 07h45

Virgínia, 26, foi coroada ontem (20) como a Rainha da Bateria na Grande Rio, no Rio de Janeiro. A escola realizou a grande final da disputa de samba para o Carnaval 2026.

O que aconteceu

Virgínia marcou presença na Grande Rio. Nova Rainha da Bateria, a influenciadora esteve na quadra de samba para oficializar o posto.

Paolla Oliveira passou a faixa para Virgínia. As duas foram aclamadas pelo público.

Marca da influenciadora estampou a quadra. Um quiosque com os produtos foi instalado na quadra como parte da divulgação antes da coroação da rainha.

Virgínia disse que ficou "nervosa" com coroação. "Hoje o carnaval começa de fato, acho que a ultima vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo. Eu nem sei o que falar, tô tremendo e com vontade de chorar! Um desabafo real pra vocês, mas só sei agradecer por tudo, tenho muito pra aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar . 2026 é nosso", escreveu ela em legenda de fotos com figurino da Grande Rio.

Os preparativos para a coroação começaram na noite de sexta-feira (19). Virginia mostrou aos seguidores que renovou seu bronzeado especialmente para a ocasião, além de ter renovado a pintura do cabelo.

