Tom Holland sofre acidente em filmagens do novo Homem-Aranha, diz site

Tom Holland no filme do Homem-Aranha - Reprodução
Tom Holland no filme do Homem-Aranha Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

21/09/2025 23h15

Tom Holland, 29, precisou ser hospitalizado após um acidente durante as filmagens do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia. A informação é do tabloide britânico The Sun.

O que aconteceu

O que aconteceu? Segundo o veículo inglês, o ator teria sofrido uma lesão na cabeça, na última sexta-feira (19), e está hospitalizado tratando uma concussão.

Problema grave? O tabloide britânico usa o termo "quebrado a cabeça" para relatar o caso. Entretanto, não há informações sobre a gravidade do acidente.

Outro problema no set: ainda segundo o The Sun, uma mulher, identificada como uma dublê, também se lesionou durante as filmagens e foi levada ao hospital em uma ambulância.

Diante dos problemas causados pelo acidente, as filmagens foram interrompidas no Leavesden Studios, em Watford (ENG). O tabloide inglês destaca que a paralisação dos trabalhos no longa é por tempo indeterminado.

O veículo britânico afirmou que Dominic Holland, o pai de Tom Holland, confirmou que o filho sofreu um acidente nas filmagens. Ele ficará afastado, de acordo com Dominic, "por um tempo" das gravações.

A publicação também relata que Holland e Zendaya estiveram presente em um evento beneficente. Ele, no entanto, precisou sair mais cedo após se sentir mal.

Tom Holland e a Sony ainda não se manifestaram oficialmente sobre o incidente no set de filmagem.

