Sem ostentar, ele conquistou 35 milhões de seguidores: 'Sigo simples'

Com apenas 23 anos, o são-gonçalense Matheus "Tet Trem" Machado soma mais de 11 bilhões de visualizações em vídeos nas redes sociais e quase 36 milhões de seguidores.

Em 2021, quando seu primeiro vídeo viralizou, Tet não imaginava que, poucos anos depois, estaria na lista da Forbes como um dos Top 10 Creators do Brasil, ao lado de nomes como GKay, Christian Figueiredo e Camilla de Lucas.

"Ver meu nome lá foi um choque, uma quebra de paradigma", contou a Splash.

Seus vídeos mais conhecidos são os reacts (reações a outros conteúdos da internet). Se você é um usuário assíduo, dificilmente não se deparou com algum deles. Além disso, sua empresa, criada em sociedade com o amigo Hugo Grillo, também investe em outros formatos, como o quadro "Estoure o Balão", sucesso no YouTube.

A gente estuda muito o mercado gringo e já existia o Pop the Balloon lá fora. Então, trouxemos para cá, mas sempre com o nosso viés. Fizemos versões com pessoas pretas, gays, lésbicas, bissexuais e até um especial de setembro amarelo com psicólogos. A ideia é que qualquer pessoa possa se identificar em alguma medida.

Mateus Machado

Quatro anos após despontar nas redes sociais, ele agora busca elevar sua marca, a POV Creators, antiga Nood Mídia, e ampliar sua atuação como influenciador e empresário.

O nome POV vem de "point of view", a perspectiva do criador. Como eu e o Hugo viemos da criação, quisemos que a empresa refletisse isso.

Mateus Machado, com exclusividade a Splash

Como foi sua vida antes de se tornar o Tet Trem?

Para falar da minha infância, preciso falar da minha mãe. Quando minha avó estava grávida dela, vivia em situação de rua. Então a história já começa de forma muito forte. Minha mãe, aos 16 anos, ainda na escola, largou os estudos por um ano para trabalhar, juntar dinheiro e pagar um cursinho pré-vestibular. Sempre se sacrificou muito pelo trabalho e nunca pensou na maternidade como prioridade, até conhecer meu pai. Ele insistiu, a convenceu, e assim nasceu meu irmão mais velho. Como era filha única e não queria que o filho passasse pela mesma solidão, decidiu ter mais um. Eu sou o caçula, nasci quando ela tinha 44 anos, considerada uma idade avançada na época.

Graças ao esforço dela, nossa infância foi estruturada. Não passamos fome, mas crescemos em São Gonçalo (RJ), um lugar com poucas oportunidades.

Mateus (à esq.) e Waltemir (à dir.) com a mãe Cristina Imagem: Reprodução/Instagram

Quando foi que você começou a viralizar com conteúdos na internet?

Eu já fazia faculdade de Educação Física e comecei a trabalhar com um amigo em 2021. Foi quando consegui pagar minha primeira conta. Pedi o código para minha mãe e paguei. Aquilo me marcou muito.

No mesmo ano, abrimos um escritório em São Gonçalo, do lado de um valão, com dois cômodos sem porta. Era precário: tinha barata, ar-condicionado ligado só uma hora para economizar luz, água quente o dia todo. Mas foi ali que tudo começou. Em 2022, esse escritório acabou, cada amigo seguiu seu caminho e eu fiquei num estágio, ganhando 300 reais por mês.

Um amigo que trabalhava com música e marketing digital insistia para eu me juntar a ele. Ele entendia do algoritmo, eu já criava conteúdo com um iPhone 7 Plus emprestado. Uma vez, testamos um vídeo no TikTok: bateu 1 milhão de views em um único dia. Pensei: "nunca mais volto para o estágio". Cumpri o aviso prévio, mas já sabia que meu caminho era outro.

Mateus Machado e seu sócio, Hugo Grillo Imagem: Divulgação

Reabrimos um escritório, dessa vez melhor. Ainda sem ar-condicionado, no calor do Rio, mas com estrutura. Ali, a criação de conteúdo começou a dar retorno. Consegui trancar a faculdade e mergulhei de vez nisso. Meu sócio hoje é o Hugo, meu amigo de infância, quase um irmão. Criamos juntos a Nood Media, que começou em 2023.

O primeiro vídeo viral foi em 2022, mas quando você percebeu que tinha "acontecido de verdade"?

Para ser sincero, a ficha só caiu em 2025, quando fomos reconhecidos como um dos Top 10 Forbes Creators do Brasil. Até então, eu me cobrava muito. Toda meta batida era seguida por: "tá, e agora?". O reconhecimento da Forbes mostrou que o esforço valeu. Pela primeira vez pensei: "caramba, a gente chegou até aqui de verdade".

E também porque não me vi em listas como essa a vida inteira. Normalmente são pessoas de uma bolha, com trajetórias completamente diferentes da minha. Ver meu nome lá foi um choque, uma quebra de paradigma.

Você enfrentou dificuldades por ser um homem preto?

Com certeza. No Brasil, o racismo estrutural e velado faz a gente ter que ser duas vezes melhor. Em 2023, chegamos a quase 1 bilhão de visualizações por mês, com 4 milhões de seguidores — e mesmo assim as portas não se abriam. Pensávamos: "o problema é com a gente?". Mas era questão de tempo. Fizemos tanto barulho que não dava mais para nos ignorar.

Como é a produção dos conteúdos?

Muita gente acha que é só ligar a câmera, mas por trás tem muito planejamento, reuniões e uma equipe inteira. Hoje, na empresa, temos outros criadores também, como o Andi Ricardo e o Clayver, além de parceiros como a Isabela [Zabela] e o Julito.

Nosso fluxo é bem pesado: postamos quase 70 vídeos por dia em todas as plataformas. Isso exige mais tempo de planejamento do que de gravação. Também tem a parte empresarial: lidar com pessoas. Nem sempre alguém está bem, e aí entra empatia. Já aconteceu comigo também de não conseguir entregar. Tento sempre olhar para o lado humano.

Hoje a Pov Creators é mais do que eu: é uma empresa com quase 20 colaboradores, que vivem esse sonho junto comigo. Isso me dá tranquilidade, porque sei que não é um trabalho solitário.

Diferente de outros influencers, você nunca demonstrou uma vida luxuosa. O que acha ostentação?

Não ostento muito porque, literalmente, todo o dinheiro que a gente ganha reinveste na empresa. Não é que eu não goste de coisas boas, mas hoje minha prioridade é estruturar a POV Creators.

Claro que vai chegar um momento em que vou querer ter mais conforto, trocar de carro, viajar mais, comprar uma casa melhor. Mas nesse primeiro momento, prefiro colocar energia e recurso no crescimento da empresa, porque sei que lá na frente isso vai me dar muito mais tranquilidade.

E também porque a graça da internet é a identificação. Se eu começar a mostrar só luxo, desconecto de quem me acompanha. Continuo vivendo como sempre vivi: chinelo, short e camiseta.

[Ostentar] não faz sentido para mim. Sigo simples, de chinelo e regata. Quero que os meninos de favela me olhem e digam: 'ele é igual a mim, só está correndo atrás'.

Tet Trem aparece em seus vídeos com regatas ou camisetas do Flamengo, seu time do coração Imagem: Divulgação

Como você lida com a relação próxima com fãs?

Eu nem gosto de chamar de fãs ou seguidores, para mim são amigos. Elas falam comigo como se morassem comigo. Às vezes fico lendo comentários antes de dormir.

Uma fã descobriu meu endereço e mandou um presente aqui para casa. Não foi nada agressivo, mas mexe com a nossa cabeça, porque você percebe que está muito exposto. É complicado, porque, ao mesmo tempo, em que eu tento responder todo mundo e manter essa proximidade, existe uma linha tênue entre carinho e invasão de privacidade. A gente aprende a lidar, mas confesso que fiquei assustado.

Como é o Tet no dia a dia?

Odeio acordar cedo, mas acordo por volta das 9h, já com reunião da empresa. Depois almoço, vejo um animezinho, gravo, mais reuniões, e à noite academia. Faço terapia semanal e ainda tento manter minha espiritualidade.

E o coração, como anda?

Estou solteiro. Só namoro com aliança no dedo. Enquanto não tiver, sigo solteiro. Claro que sempre tem alguém, a máquina não pode parar. Mas é isso, nada oficial.

Quais os próximos passos da sua carreira?

Com a POV Creators, queremos ser referência para outros criadores, pegar pela mão quem não consegue sozinho e olhar para o influenciador como ser humano, não só como produto. Mais do que sucesso imediato, quero deixar legado. Mostrar que dois jovens de São Gonçalo, que começaram do nada, construíram algo grande.

Também penso em projetos sociais. Tenho o sonho de criar algo em São Gonçalo, como um projeto de futebol, inglês, teatro. Sei o quanto o esporte e a cultura moldam uma criança.

Para encerrar, que mensagem você deixa para quem está lendo?

Acredite nos seus sonhos. Se organize, se planeje, mas não espere o momento certo — ele não existe. Comece com o que você tem. Eu comecei com um celular simples, sem estrutura, e cheguei até aqui com fé e muito trabalho.

O desafio maior não é chegar, é se manter. Nesse mercado que muda o tempo todo, adaptação é tudo. Mas se você acredita em você, já tem o principal.