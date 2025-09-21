Topo

Sexo e adbominal? Gracyanne diverte ao gostar de história de sexo inusitada

Gracyanne Barbosa em publicação nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

21/09/2025 11h31

Gracyanne Barbosa reagiu com bom humor a uma piada feita por Bruna Louise durante show de standup, envolvendo um homem que gosta de fazer abdominais no sexo.

O que aconteceu

Durante a apresentação, uma mulher relatou a situação inusitada. Ela disse que namorou um homem que gostava que ela fizesse abdominais durante o sexo. "Ele só conseguia gozar se eu fizesse abdominal para ele", contou a mulher, que estava mascarava.

Bruna brincou que ele seria um par perfeito para Gracyanne. A musa fitness, que estava no público, reagiu com bom-humor. Da plateia Gracyanne gritou: "Me apresenta esse homem!". Quem acompanhava a peça também se divertiu com a reação da influenciadora.

Bruna seguiu com a brincadeira: "Se esse homem encontra a Gracyanne, ele morre. Gracyanne, a gente vai te apresentar".

Gracyanne está solteira desde o fim do seu relacionamento com Belo. Recentemente, ela falou sobre ainda manter uma proximidade com o cantor, e que eles são grandes amigos. "A gente tem muito amor, muito carinho, a nossa relação é muito especial. Ele sempre vai ser importante pra mim", contou a Quem.

