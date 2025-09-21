Topo

'Responder aos horrores': Chico, Gil, Djavan e Caetano cantam em ato no RJ

do UOL

De Splash, em São Paulo

21/09/2025 18h29

Trajados com as cores da bandeira do Brasil, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan comandaram show, na tarde de hoje, em ato contra anistia e PEC da Blindagem, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Evento contra anistia e PEC da Blindagem. O evento começou por volta das 14h, próximo ao posto 5, e promoveu um momento raro de reunir as principais estrelas da MBP.

Recado aos políticos. Caetano Veloso teve a missão de abrir os shows no ato e tratou de destacar que a MPB representa a vida real brasileira.

A música popular do Brasil tem sido sempre um aspecto da cultura nacional, que apresenta enorme vitalidade. Então, não poderíamos deixar de responder aos horrores que vem se insinuando à nossa volta.
Caetano Veloso

"Sem anistia". Caetano Veloso abriu o evento com os sucessos "Podres poderes", "Gente", "Um índio", "Alegria, alegria" e "Desde que o samba é samba". "Sem anistia e com democracia', gritou o cantor.

Encontro histórico. Caetano Veloso recebeu Djavan, Gilberto Gil e Chico Buarque comandaram o ato. Juntos, eles estavam trajados com as cores da bandeira do Brasil, puxaram coro de "sem anistia" e cantaram "Cálice".

Outros músicos no ato: Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo, Ivan Lins, Frejat, Lenine, Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo, e Pretinho da Serrinha.

O ato integra a agenda do movimento "Frente Povo Sem Medo", que convoca manifestações em 19 Estados no mesmo dia. As mobilizações são contrárias ao PL da Anistia e à PEC da Blindagem.

