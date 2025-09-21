Record homenageia JP Mantovani em episódio final do reality 'Game dos 100'

Topo

JP Mantovani participou do reality Game dos 100 - Reprodução/RecordPlay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

21/09/2025 16h32

A Record prestou uma homenagem a JP Mantovani no episódio final do reality Game dos 100, em que ele foi um dos participantes. O modelo morreu neste domingo (21).

O que aconteceu

A atração é apresentada por Felipe Andreoli, Rafa Brites e Márcia Fu. Na homenagem, é o jornalista que fala sobre a perda de JP, que tinha 46 anos.

A gente dedica a edição final do Game dos 100 ao JP Mantovani, que nos deixou essa madrugada. Deixamos também nossos profundos sentimentos a família, amigos e todos que conheceram JP
Felipe Andreoli em homenagem a JP Mantovani

O modelo e influenciador participou da competição da Record. O programa reúne 100 participantes, sendo 50 famosos e 50 anônimos, para enfrentar 99 desafios. JP ficou em 76º lugar.

JP ganhou fama ao participar de outro reality da Record. Ele foi um dos competidores da oitava edição de A Fazenda, em 2015, quando conheceu Li Martins —com quem era casado.

Ele também participou do Power Couple. Junto de Li, ex-integrante do Rouge, JP ficou na terceira colocação da competição em 2021.

