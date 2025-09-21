Topo

Morre o ator e modelo JP Mantovani, aos 46 anos

São Paulo

21/09/2025 11h50

Morreu na madrugada deste domingo, 21, o ator e influenciador JP Mantovani, aos 46 anos, após um acidente de moto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que pediu respeito ao luto da família.

Marido da ex-Rouge Li Martins, João Paulo Mantovani esteve em um encontro de motoqueiros neste sábado, conforme suas últimas publicações nos stories do Instagram. Ao Estadão, a Polícia Militar de São Paulo confirmou que JP foi atingido por um caminhão, mas não forneceu maiores detalhes. O óbito foi constatado no local do acidente.

Ex-peão de A Fazenda, JP também já participou dos realities Power Couple Brasil e Game dos 100, todos na Record.

"E? com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J.P. Mantovani", escreveu a assessoria. "Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informacões adicionais. Agradecemos a compreensão e o respeito."

Mantovani e Li Martins se conheceram em A Fazenda, em 2015, e o relacionamento entre os dois se desenvolveu fora do confinamento. Os dois são pais de Antonella, de 8 anos, e oficializaram o casamento em junho deste ano.

Fãs e famosos lamentam nas redes sociais

Após a confirmação da morte de JP, diversos amigos, fãs e famosos prestaram condolências nas redes sociais. A apresentadora Adriane Galisteu foi uma das primeiras a se manifestar, e deixou um "sinto muito" ao lado de um coração partido em uma publicação no Instagram.

Além dela, personalidades como Ana Paula Minerato, a cantora Thaeme e o jornalista Celso Zucatelli, apresentador do Hoje em Dia, também deixaram recados em publicações. "Que vida injusta, ele era um homem do bem", lamentou Ana Paula.

