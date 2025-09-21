Influenciador JP Mantovani morre após acidente de moto em SP

O influenciador JP Mantonvani, 46, morreu hoje após um acidente de moto em São Paulo.

O que aconteceu

Acidente de trânsito envolve caminhão. A informação foi confirmada pela assessoria do modelo ao UOL. A família não se pronunciou até o momento.

Colisão aconteceu na Marginal Pinheiros. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta da 1h da manhã deste domingo (21). Ele morreu no local.

Ele esteve em encontro de motoqueiros no sábado (20). Nas redes sociais, JP mostrou imagens do evento.

JP Mantovani participou de reality shows da Record. Ele esteve na 8ª temporada de "A Fazenda", em 2015, e também atuou no Power Couple Brasil 5, em 2021. Além disso, integrou o "Game dos 100" neste ano, também da mesma emissora.

JP Mantovani era apaixonado por motos Imagem: Reprodução/Instagram

Quem foi JP Mantovani?

Nascido em Jundiaí (SP), Mantovani começou carreira como modelo. Ele ficou conhecido nacionalmente depois de participar da oitava edição de "A Fazenda". Confinado no reality show da Record, conheceu Li Martins, ex-integrante do Rouge, e começaram a namorar.

Li e João Paulo tiveram uma filha, Antonella, que nasceu em 2017, em São Paulo. Em maio deste ano, celebraram dez anos de casamento e resolveram fazer uma cerimônia. "Depois de tudo que vivemos, construímos e conquistamos juntos, o casamento tem sim um significado ainda mais especial. Além de oficializar a nossa união, queremos também viver esse momento para celebrar e agradecer a Deus por tudo", disse a ex-Rouge sobre o momento em conversa com a Quem.

Juntos, JP e Li também fizeram parte do elenco da quinta edição de "Power Couple Brasil", também na Record. Eles terminaram a competição em terceiro lugar. Neste ano, ele também esteve em outra atração da emissora, chamada "Game dos 100".

Nas redes sociais, ele compartilhava detalhes da rotina, além da paixão por motociclismo. Ele também gostava de mostrar os treinos na academia e dividia os momentos em família.