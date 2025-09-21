Topo

Mansão R$ 15 milhões, avião e fazendas: o império de Michel Teló

Michel Teló tem avião, fazendas e mansão de R$ 15 milhões
Michel Teló tem avião, fazendas e mansão de R$ 15 milhões Imagem: Reprodução/Instagram
21/09/2025 05h30

Michel Teló, 44, construiu um patrimônio diversificado que vai muito além dos palcos. Seguindo uma disciplina financeira rigorosa desde o início da carreira, o artista alcançou uma estabilidade que, segundo, não depende mais da receita de shows.

Eu poupei e investi mais da metade do que ganhei. Se eu parar amanhã, fico bem o resto da vida. Teló, em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube

Artista vive com a família em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, avaliada em R$ 15 milhões. O imóvel, que pertenceu à Bruna Marquezine, foi comprado em 2023, conforme apurado por Splash. A casa de luxo tem aproximadamente 890 m² e conta com quatro suítes, sala de cinema, academia, piscina aquecida e adega.

Músico também é dono de um avião. Embora não revele o modelo, ele afirma ser um "mais moderninho". O artista, inclusive, pretende tirar o brevê -habilitação para pilotos de aeronaves. "Atualmente, me permito mais conforto e uma maior qualidade de vida", disse, em conversa com André Piunti.

Michel Teló e Thais Fersoza mostram nova mansão em programa de TV
Estratégia de Teló foi a diversificação dos negócios. Os investimentos se concentram em imóveis para aluguel, fundos de investimento e, principalmente, no agronegócio. Ele tem três fazendas: duas localizadas no Mato Grosso do Sul, dedicadas à criação de gado, e uma terceira em Minas Gerais, onde cultiva mogno africano.

Meu pai e meu tio tocam as fazendas para mim. Compro boi desde que comecei na carreira. Nunca fui de esbanjar.

Além dos investimentos rurais, o cantor também apostou no mercado imobiliário, comprando e alugando propriedades.

Império de Teló se estende a uma rede de empresas com atividades variadas. O cantor aparece como proprietário de ao menos seis companhias, cujos capitais sociais somados ultrapassam os R$ 6,9 milhões.

Principal delas é a Zeferino Holding e Agronegócios, com um capital social de R$ 5,9 milhões. A empresa é responsável por administrar as atividades no campo, incluindo a criação de gado, cultivo de grãos e o comércio de animais.

Outras empresas mostram interesse na indústria da música e do entretenimento

Michel Teló é dono de várias empresas
Teló Shows Ltda. Com capital de R$ 800 mil, a marca foca em produção musical e de espetáculos;

M Produção e Participações Ltda. Com capital de R$ 100.000,00, atua no aluguel de imóveis próprios e gravação de música;

Ideia Produções Artísticas. Com capital de R$ 50.000,00, trabalha com produção musical e transporte rodoviário;

Teló Produções Artísticas. Com capital de R$ 50.000,00, também ligada a produções musicais e artísticas;

Editora Musical Panttanal. Empresa voltada para a gravação e edição de música.

