JP Mantovani, morto após acidente, foi casado por 10 anos com ex-Rouge

João Paulo Mantovani, influenciador que morreu hoje em um acidente, era casado há dez anos com Li Martins, ex-integrante do Rouge.

Relembre o relacionamento

JP conheceu Li enquanto eles estavam confinados em "A Fazenda". Eles participaram da oitava edição do reality, exibida em 2015 pela Record. Na época, o rapaz entrou como solteirão cobiçado.

No programa, eles trocaram flertes e começaram um relacionamento. No entanto, Li ainda era casada com Matheus Herriez, do Bro'z. A assessoria da cantora emitiu um comunicado dizendo que eles já estavam afastados há meses.

Li chegou a se manifestar dentro do reality sobre suas preocupações com o então marido. "Eu expus ele a uma situação que eu não podia ter deixado acontecer. Talvez para ele não seja tanta surpresa. Mas e o público, as pessoas que estão assistindo? O que eles devem estar pensando de mim?"

O fim do casamento de Li com Matheus foi marcado por mais polêmicas. O término deu origem a um processo na Justiça, em que a irmã da cantora, Pamela, o acusou de agressão. O caso foi encerrado, com o rapaz sendo absolvido.

O namoro oficial de Li e JP começou ainda em 2015, após o reality. A cantora engravidou da primeira filha do casal, Antonella, em 2017. No entanto, eles terminaram a relação quando ela estava com cinco meses de gestação.

Li e JP ficaram quase dois anos separados, e reataram o romance no fim de 2018. Na época, a cantora contou para a Quem que eles estavam "se curtindo", e sempre se deram muito bem por conta da filha.

Em 2021, eles participaram do reality Power Couple Brasil. JP e Li chegaram até a fase final da competição, que estava em sua quinta edição, terminando em terceiro lugar.

Em maio deste ano, celebraram 10 anos de casamento com uma cerimônia especial. "Depois de tudo que vivemos, construímos e conquistamos juntos, o casamento tem sim um significado ainda mais especial. Além de oficializar a nossa união, queremos também viver esse momento para celebrar e agradecer a Deus por tudo", disse a ex-Rouge sobre o momento em conversa com a Quem.