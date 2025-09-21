Topo

Antes de acidente, JP Mantovani participou de encontro de motociclistas

do UOL

De Splash, em São Paulo

21/09/2025 10h48

O influenciador JP Mantonvani, 46, esteve em um encontro de motociclistas na tarde de ontem. Ele morreu após se envolver em um acidente de moto com um caminhão em São Paulo na madrugada de hoje.

O que aconteceu

JP Mantovani participou de evento de motociclistas à tarde. Encontro ocorreu na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

Ele estava acompanhado de amigos. No Instagram, JP Mantovani compartilhou fotos ao lado várias pessoas que também estavam presentes no evento. Em uma delas, brincou: "Equipe de milhões".

Influenciador era um fã de motos. Em uma das fotos em destaque nas redes sociais, ele aparece dirigindo uma motocicleta em uma rodovia. "Que sejamos livres, loucos, leves e felizes!", escreveu na legenda.

Ele morreu em um acidente envolvendo um caminhão. Moto teria colidido com um caminhão na Marginal Pinheiros. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta da 1h da manhã deste domingo (21). JP teria morrido no local do acidente.

JP Mantovani participou de reality shows da Record. Ele esteve na 8ª temporada de "A Fazenda", em 2015, e também atuou no Power Couple Brasil 5, em 2021. Além disso, integrou o "Game dos 100" neste ano, também da mesma emissora.

