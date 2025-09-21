João Liberato diz querer encerrar ciclo de Gugu e pontua: 'Não sou meu pai'

João Liberato, 23, comentou o desejo de seguir os passos do pai no entretenimento.

O que aconteceu

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record) de hoje, ele revelou que voltou ao Brasil para seguir carreira no entretenimento. "Vim pra continuar minha carreira porque tenho uma vontade muito forte de concluir o que meu pai deixou aberto. Ele foi tirado de mim, da nossa família, do público brasileiro e deixou muita coisa em aberto. Tem muita coisa a ser contada. Quero concluir esses ciclos que não foram concluídos."

Eu sempre falei pro meu pai que gostava de estar na frente das câmeras. Acho que ele sabia disso. Mas ele partiu muito cedo e não deu tempo de falar para ele que era esse caminho que eu ia seguir. João Liberato

João comentou as possíveis comparação com o pai. "Tem uma comparação, mas eu não sou o meu pai. Sou uma pessoa diferente. Me sinto orgulhoso de ter tido ele como mentor e está na hora de eu fazer minha trajetória."

Quero construir meu próprio legado. Quero fazer meu próprio dinheiro pra que eu possa começar a curtir um pouco. João Liberato

O filho de Gugu também falou sobre as semelhanças com o pai. "Eu sinto muito na voz. Quando eu assisto vídeos do meu pai quando mais jovem, minha voz se parece muito com a dele. Um pouco do olhar também. Vejo porque as pessoas falam isso e fico muito feliz. Tô me sentindo amado, acolhido pelas pessoas. Todo o amor e carinho que as pessoas tinham pelo meu pai tá se refletindo em mim."

Ele ficaria orgulhosa da pessoa que tô me tornando. Amadurecei muito esses últimos anos. Acho que ele está em paz em saber que as coisas estão andando e muito bem . João Liberato

João ainda comentou que está em paz com a família após as tretas envolvendo a herança de Gugu. "Todos nós passamos por muitas coisas, conflitos, mas estamos bem há anos. Nada mudou. Era o que faltava pra eu ficar em paz e confortável."