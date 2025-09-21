Topo

Entretenimento

Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morre aos 83 anos

Gilda, influenciadora do Trio Avós da Razão. morre aos 87 anos - Reprodução/Instagram
Gilda, influenciadora do Trio Avós da Razão. morre aos 87 anos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

21/09/2025 17h52

Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morreu aos 83 anos.

O que aconteceu

O anúncio foi feito nas redes sociais do perfil que Gilda mantinha com Cássia Camargo e Sônia. O perfil "Avós da Razão" soma mais de 450 mil seguidores no Instagram.

Relacionadas

Record homenageia JP Mantovani em episódio final do reality 'Game dos 100'

Dudu Camargo conta como foi seu desligamento no SBT e despedida com Silvio

Wanessa Camargo diz estar 'amando o after' do Dança após flagra de beijo

A nota conta que Gilda enfrentava problemas nos rins e no fígado. "Com o coração apertado, mas profundamente gratas por tudo o que vivemos ao lado dela, comunicamos que nossa querida Gilda partiu. Ela vinha enfrentando, há alguns meses, complicações nos rins e no fígado."

Nos últimos dias, em decisão tomada com serenidade, coragem e o aval médico, escolheu permanecer em casa, cercada de amor, afeto e presença. E partiu como viveu: com consciência, humor, olhar atento e alma inteira. Gilda

O comunicado celebrou a influenciadora. "Ela será ausência sentida por todos que a conheceram, pessoalmente ou pelas telas. Mas, mais do que isso, deixa um encantamento, uma luz que seguirá brilhando nas lembranças, nos vídeos, nas conversas, nas gargalhadas e em tudo o que construímos juntas."

O velório aconteceu na manhã de hoje. O corpo de Gilda foi cremado logo após, segundo informações do perfil.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morre aos 83 anos

Wanessa Camargo diz estar 'amando o after' do Dança após flagra de beijo

Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé

Dudu Camargo conta como foi seu desligamento no SBT e despedida com Silvio

Record homenageia JP Mantovani em episódio final do reality 'Game dos 100'

Cantora Li Martins se manifesta após morte do marido, JP Mantovani: 'Anjo das nossas vidas'

Após polêmica, Claudia Raia faz vídeo sobre acessibilidade: 'Aprendizado'

Harry Styles participa de 2º maratona em 6 meses e supera próprio tempo

Morre o ator e modelo JP Mantovani, aos 46 anos

Li Martins, ex-Rouge, lamenta morte do marido, JP Mantovani: 'Te amamos'

Sexo e abdominal? Gracyanne diverte ao gostar de história de sexo inusitada