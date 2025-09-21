Harry Styles participa de 2º maratona em 6 meses e supera próprio tempo

Harry Styles participou, na manhã deste domingo (21), da maratona BMW, em Berlim, na Alemanha.

O que aconteceu

O cantor correu com outro nome. Ele usou Sted Sarandos em sua inscrição na competição, mas foi flagrado em vídeos que circulam nas redes sociais enquanto participava da prova.

Essa é a segunda maratona que ele participa em seis meses. Em março deste ano, ele participou da Maratona de Tóquio de 2025, e terminou com o tempo de 2 horas e 24 minutos. 38 mil pessoas competiram na ocasião.

Em Berlim, Harry superou seu próprio tempo. Ele conseguiu concluir a prova em 2 horas e 59 minutos. Antes do início da prova, ele posou para foto ao lado de Richard Whitehead, atleta paralímpico.

Harry Styles não lança nenhum projeto novo desde 2022. Seu último trabalho foi o disco "Harry's House", que lhe garantiu uma vitória inédito no Grammy, na categoria álbum do ano.