Topo

Entretenimento

Harry Styles participa de 2º maratona em 6 meses e supera próprio tempo

Harry Styles participa de maratona na Alemanha - Reprodução/X
Harry Styles participa de maratona na Alemanha Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

21/09/2025 12h47

Harry Styles participou, na manhã deste domingo (21), da maratona BMW, em Berlim, na Alemanha.

O que aconteceu

O cantor correu com outro nome. Ele usou Sted Sarandos em sua inscrição na competição, mas foi flagrado em vídeos que circulam nas redes sociais enquanto participava da prova.

Relacionadas

Marca de Harry Styles lança vibrador e lubrificante

Zoë Kravitz em triângulo amoroso inspirado em Madonna? Entenda a fofoca

Brasileira envia 8.000 cartas para Harry Styles e é acusada de perseguição

Essa é a segunda maratona que ele participa em seis meses. Em março deste ano, ele participou da Maratona de Tóquio de 2025, e terminou com o tempo de 2 horas e 24 minutos. 38 mil pessoas competiram na ocasião.

Em Berlim, Harry superou seu próprio tempo. Ele conseguiu concluir a prova em 2 horas e 59 minutos. Antes do início da prova, ele posou para foto ao lado de Richard Whitehead, atleta paralímpico.

Harry Styles não lança nenhum projeto novo desde 2022. Seu último trabalho foi o disco "Harry's House", que lhe garantiu uma vitória inédito no Grammy, na categoria álbum do ano.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Harry Styles participa de 2º maratona em 6 meses e supera próprio tempo

Morre o ator e modelo JP Mantovani, aos 46 anos

Li Martins, ex-Rouge, lamenta morte do marido, JP Mantovani: 'Te amamos'

Sexo e adbominal? Gracyanne diverte ao gostar de história de sexo inusitada

Antes de acidente, JP Mantovani participou de encontro de motociclistas

JP Mantovani, morto após acidente, foi casado por 10 anos com ex-Rouge

Influenciador JP Mantovani morre após acidente de moto em SP

Ana Castela diz que recebe cartas anônimas com xingamentos: 'Triste'

Virgínia é coroada Rainha da Bateria da Grande Rio; veja

Lucas Selfie: 'A Fazenda mudou minha vida. Furei a bolha do Pânico na TV'

Faustão casa a filha Lara em SP: quem são os outros filhos do apresentador?