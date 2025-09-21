Faustão casa a filha Lara em SP: quem são os outros filhos do apresentador?

Fausto Silva, 75, se tornou assunto deste final de semana por levar a única filha, Lara Silva, 27, ao altar. O evento ainda contou com a presença dos outros filhos do famoso apresentador: João Guilherme, 21, e Rodrigo, 16.

Quer saber quem são os herdeiros do Faustão? Splash conta a história de cada um para você. Confira:

Lara Silva

Lara, 27, é filha do primeiro casamento de Faustão, com Magda Colares.

Ela, se casou com Julinho Casares, que é apresentador de quadro sobre pets no Hoje em Dia na RecordTV. Ele é filho de Julio Casares, empresário e presidente do São Paulo.

A cantora, inclusive, fez sua estreia profissional na música no programa de despedida do pai, o Faustão na Band, na Band.

Lara Silva é filha de Faustão Imagem: Divulgação/Band

João Guilherme Silva

João Guilherme, 21, é o filho mais velho de Faustão com a atual mulher, Luciana Cardoso.

Ele se tornou conhecido do público ao apresentar o Faustão na Band com o pai e Anne Lottermann. João Guilherme, inclusive, ficou com a atração após o pai sair da Band, teve um outro programa e, hoje, está no SBT.

Em lançamento de seu programa na emissora de Silvio Santos, João Silva fez questão de deixar claro, novamente, que não liga para alcunha de "filho do Faustão". "De forma alguma", bradou ele.

Claro que as pessoas levam para o pejorativo, mas eu enxergo como motivo de orgulho... Eu sempre achei lindo, não me importo de forma alguma. Vou ser filho do Faustão pro resto da vida. Tenho que valorizar isso, tive a oportunidade e o privilégio de entrar na televisão e trabalhar com ele [na Band]. Tem que aproveitar as oportunidades que aparecem para você fazer o que ama.

João Silva

O apresentador namora influenciadora Isabella Kherlakian, 36, que é 15 anos mais velha que ele. "Nos tempos de hoje, o amor está sendo aceito em todas as formas, muito mais do que há 30 anos. Existem vários casos como o meu", disse ela sobre o relacionamento com João, em entrevista à revista Ela.

"Estou muito feliz. A diversidade da relação é bem plural. Quando você encontra alguém que soma, complementa", derreteu-se o jovem, em entrevista ao Gshow no The Town.

Faustão e seu filho, João Silva Imagem: Reprodução/TikTok

Rodrigo Silva

Rodrigo, 17, é o filho caçula de Faustão com a mulher, Luciana Cardoso.

O adolescente foi notícia na festa de lançamento do novo programa do irmão no SBT por ir acompanhado de Daia de Paula, 36 — ex-assistente de palco e bailarina de Fausto Silva.

Após grande repercussão negativa, pôr o jovem ser menor de idade, Daia, que também já namorou Caio Castro, publicou nota informando que não namora o filho de Faustão. "Foi tudo uma brincadeira. Rodrigo é como um irmão mais novo para mim. Conheci ele neném", disse ela, ao Portal Leo Dias.

Daia de Paula e Rodrigo Silva chegaram juntos ao aniversário de João Silva Imagem: Divulgação

Faustão leva filha ao altar

Em vídeo publicado na rede social de João, filho do apresentador, Faustão aparece levando Lara ao altar. Ele está em uma cadeira de rodas, vestindo terno, segurando na mão da filha. Rodrigo, caçula da família, é quem está conduzindo o pai.

Essa é uma das raras aparições de Faustão desde que ele iniciou tratamento médico. O apresentador se afastou dos holofotes para cuidar da saúde, e já precisou passar por alguns transplantes de órgãos.

Lara, que é cantora, já tinha antecipado que Faustão iria lhe levar ao altar. Ela está se casando com Julinho Casares. "Ele vai estar presente, vai me levar ao altar, com todos os cuidados. Optamos por ser em casa porque sempre quis e porque para ele é muito mais cômodo. O importante é estarmos juntos. Para mim e a família inteira, é um sonho ter esse momento especial e ele estar presente", disse, ao Gshow.

A noiva também revelou que o casamento teria um clima intimista e familiar. "Vai ser tudo em casa. O que sempre quis é oferecer uma memória para termos juntos, celebrarmos juntos nossa união. São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento, nada grande, nunca quisemos isso. Queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor, com as pessoas que amamos e nos acompanham".

Faustão recebeu alta hospitalar recentemente, no fim de agosto. Ele esteve internado por três meses no Einstein hospital Israelita para tratar uma infecção bacteriana aguda.

O apresentador está longe da TV desde de 2023. Ele começou seu tratamento naquele ano, quando foi diagnosticado com insuficiência cardíaca.