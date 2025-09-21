Esposa de Faustão homenageia enteada após casamento

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso, 48, homenageou Lara, filha do apresentador, que se casou ontem.

O que aconteceu

Luciana publicou uma imagem ao lado da enteada e do agora marido, Julinho Casares, e celebrou o casal. "Ontem foi dia de celebrar a união desse casal. Lara, que convivo desde os 3 anos e que vi crescer e se tornar essa mulher cheia de virtudes e beleza em todos os sentidos. É lindo ver o amor e a união que João e Rodrigo tem com você. E tenho a certeza que será pra toda vida."

Ela elogiou o noivo. "E Julinho, o melhor presente que poderia ser pra toda nossa família. A amizade que ele tem com seus irmãos é emocionante. Pais sempre desejam que os filhos sejam sempre unidos e tenho certeza que Julinho veio pra somar ainda mais nessa dinâmica familiar."

Sejam muito felizes! Que a alegria de ontem perdure por toda vida. Luciana Cardoso

Lara é filha do primeiro casamento de Faustão, com Magda Colares.