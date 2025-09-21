Topo

Entretenimento

Dudu Camargo conta como foi seu desligamento no SBT e despedida com Silvio

A Fazenda 17: Dudu Camargo expõe bastidores do SBT - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Dudu Camargo expõe bastidores do SBT Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

21/09/2025 16h37

Em papo na sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo contou como ele foi cortado do SBT.

O que aconteceu

O jornalista lembrou da sua despedida com Silvio Santos por volta de setembro de 2022: "Foi sem ele saber e sem eu, ele estava me agradecendo mais por uma questão específica de umas ideias que eu estava dando."

Com o Silvio mais afastado, Dudu disse que até dezembro a emissora seguiu no automático. Já em janeiro do ano seguinte, ele ouviu sua chefia de reportagem dizer que havia uma "nova mandachuva na casa, a Daniela [Beyruti]."

Como eu soube, não só por essa fala, mas eu vi em atitudes. Chegou dia 8 de janeiro, o domingo que deu o b.o em Brasília, na sexta anterior, dia 6 [me deram] tchau: "Seguinte, não precisa vir segunda para fazer [o programa], você está de férias", e eu terminei o jornal dando 'até amanhã'. Dudu Camargo

Ainda segundo Dudu, quando ele retornou das férias, a emissora disse que ele continuava de férias: "Até que depois rescindiram".

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

'Responder aos horrores': Chico, Gil, Djavan e Caetano cantam em ato no RJ

Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morre aos 83 anos

Wanessa Camargo diz estar 'amando o after' do Dança após flagra de beijo

Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé

Dudu Camargo conta como foi seu desligamento no SBT e despedida com Silvio

Record homenageia JP Mantovani em episódio final do reality 'Game dos 100'

Cantora Li Martins se manifesta após morte do marido, JP Mantovani: 'Anjo das nossas vidas'

Após polêmica, Claudia Raia faz vídeo sobre acessibilidade: 'Aprendizado'

Harry Styles participa de 2º maratona em 6 meses e supera próprio tempo

Morre o ator e modelo JP Mantovani, aos 46 anos

Li Martins, ex-Rouge, lamenta morte do marido, JP Mantovani: 'Te amamos'