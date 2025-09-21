Dudu Camargo conta como foi seu desligamento no SBT e despedida com Silvio

Em papo na sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo contou como ele foi cortado do SBT.

O que aconteceu

O jornalista lembrou da sua despedida com Silvio Santos por volta de setembro de 2022: "Foi sem ele saber e sem eu, ele estava me agradecendo mais por uma questão específica de umas ideias que eu estava dando."

Com o Silvio mais afastado, Dudu disse que até dezembro a emissora seguiu no automático. Já em janeiro do ano seguinte, ele ouviu sua chefia de reportagem dizer que havia uma "nova mandachuva na casa, a Daniela [Beyruti]."

Como eu soube, não só por essa fala, mas eu vi em atitudes. Chegou dia 8 de janeiro, o domingo que deu o b.o em Brasília, na sexta anterior, dia 6 [me deram] tchau: "Seguinte, não precisa vir segunda para fazer [o programa], você está de férias", e eu terminei o jornal dando 'até amanhã'. Dudu Camargo

Ainda segundo Dudu, quando ele retornou das férias, a emissora disse que ele continuava de férias: "Até que depois rescindiram".