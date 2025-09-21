Dança dos Famosos: confira classificação de grupo A após dançar zouk

No ritmo do zouk, o Dança dos Famosos do Domingão com Huck (Globo) continuou sua fase classificatória. Confira o que rolou:

Como foi a competição

Nesta fase, os 14 participantes foram divididos em chaves de sete e se apresentarão em domingos alternados. Ao fim de 6 semanas, os quatro com a menor nota de cada chave irão para uma repescagem. Dos oito, quatro serão eliminados.

No programa de hoje (14), a chave A se apresentou pela segunda vez, ao ritmo do zouk. Ludmilla e Brunna Gonçalves completaram o júri artístico da competição, ao lado de Milton Cunha.

Apresentações

Allan Souza Lima abriu as apresentações na parte 1 do programa. O ator dançou com uma nova professora e foi elogiado pela sincronia mesmo com pouco tempo de ensaio, pelo bom entrosamento da dupla, mas apontado que às vezes ficou fora do tom.

Manu Bahtidão foi a segunda a e apresentar. Ao som de Jão, a cantora arrancou elogios de todos os jurados pela sua sincronia, graciosidade na execução dos passos e uma boa execução. Ela obteve as notas mais altas da noite.

Luan Pereira dançou na sequência. O cantor foi elogiado pela sua evolução na competição, mas foi criticado por faltar uma melhor condução dos passos, sensualidade e uma entrega maior.

Na segunda parte do programa, Wanessa Camargo abriu as apresentações. A cantora recebeu um 10 de Milton Cunha e foi elogiada pela alegria, gingado e sincronia.

Lucas Leto se apresentou após a cantora. O Sardinha de "Vale Tudo" teve como pontos positivos os passos bem feitos, coreografia bem ensaiada e o uso dos movimentos do gênero.erc

Alvaro foi o penúltimo da noite. Ele foi elogiado pela coreografia eficaz e a vibe boa na apresentação, bem como a inversão de papéis, mas apontado que precisa se soltar um pouco mais.

Nicole Bahls finalizou as apresentações. A influenciadora recebeu elogios pela conexão, a coreografia e movimentos bem executadas.

Ranking:

Manu Bathidao - 111,3

Nicole Bahls - 111,1

Allan Souza Lima - 110,9

Lucas Leto - 110,6

Wanessa Camargo - 110,2

Alvaro - 109,1

Luan Pereira - 108,3