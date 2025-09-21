Após polêmica, Claudia Raia faz vídeo sobre acessibilidade: 'Aprendizado'

Claudia Raia, 58, publicou um vídeo explicativo sobre acessibilidade nesta manhã após polêmica envolvendo telespectador surdo. O influenciador Rodolfo Cadamuro testava uma tecnologia de audiodescrição durante a peça "Cenas da Menopausa" quando foi repreendido pela atriz.

O que aconteceu

Claudia Raia disse que situação levou ela a "estudar" sobre o tema. "Assim que eu descobri que, na verdade era um aplicativo de audiodescrição, meu primeiro passo foi pedir desculpas sinceras a ele e a qualquer pessoa que já tenha se sentindo desconfortável em um espaço que deveria ser inclusão, diversidade, acolhimento e magia como o teatro", disse ela. "O segundo passo foi estudar e usar esse momento e espaço para aprendermos juntos sobre a importância da acessibilidade para produtos culturais", contou.

Em vídeo, telespectador que esteve em peça aparece para falar sobre acessibilidade. "Quando a Claudia me procurou vi uma oportunidade real de ampliar esse diálogo. Acessibilidade não é um favor, é um direito. É o que garante que todos, sem exceção, possam desfrutar da arte, da cultura e do lazer", diz Rodolfo Cadamuro. Na sequência, o vídeo mostra as diferentes ferramentas para tornar espaços culturais acessíveis, como audiodescrição, closed caption (legendas) e o treinamento de funcionários.

Claudia diz que quer usar experiência como alerta para outros produtores. "Meu recado para o público que também poderia ter cometido o mesmo erro: se você vir alguém usando um fone ou outro recurso, lembre-se: aquilo é o acesso daquela pessoa à arte. O teatro é um lugar de encontro, de celebração da diversidade. E para que ele cumpra seu papel, precisa ser acessível em todos os sentidos", afirma.

O meu aprendizado como produtora, e recado para as outras produções, é que é importante que o elenco esteja ciente, e que todos sejam bem orientados sobre o uso do celular e suas restrições.

Claudia Raia

Relembre caso

Influenciador e a esposa, Monique foram convidados para testar a tecnologia. Eles são os criadores da Popcórnea (página voltada para a inclusão de pessoas com deficiência). Em um momento de interação com o público, a atriz apontou para ele, que estava em uma posição central na plateia, e pediu que tirasse o fone e desligasse o celular para "prestar atenção" .

Após o desabafo do casal viralizar nas redes sociais, Claudia entrou em contato para se desculpar. "A gente conversou no dia seguinte, no Instagram mesmo, ela pediu desculpas para a gente, no particular, e depois postou nos stories também", explicou Rodolfo. Ele descreveu a retratação da atriz como "uma desculpa bem consciente".