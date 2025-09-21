Topo

Clara Maia perde um dos filhos gêmeos: 'O outro luta pela vida'

Clara Maia diz que perdeu o filho Túlio Imagem: Reprodução/@claramaia_
do UOL

De Splash, em São Paulo

21/09/2025 20h49

Claria Maia, 32, comunicou, na tarde de hoje, que perdeu um dos filhos gêmeos, Túlio, e o outro, Theo, luta pela vida. A influenciadora digital vive relacionamento com André Coelho, e já são pais dos gêmeos José e João e havia anunciado em maio a gravidez de gêmeos idênticos.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Clara publicou um depoimento sobre a perda do filho Túlio. "Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro. Nossa alma vaga pelo breu procurando um pontinho de luz no final do túnel".

Metade do meu coração está assim, em queda livre, Túlio não resistiu. A outra está com o Theo que luta pela vida e pra vencer a prematuridade extrema. Aqui existe uma mãe que mesmo em pedaços ainda, confia e acredita nos planos de Deus, e tem a certeza que são sempre melhores que os nossos. Foi Ele que me fez viver o milagre e Ele que levou parte dele também.
Clara Maia

Clara Maia publica depoimento sobre a perda do filho Túlio
A influenciadora digital precisou realizar um parto de emergência e contou que o outro filho, Theo, está lutando pela vida. "Túlio foi e será pra sempre amado e lembrado. Passagem breve e missão forte".

Theo, vamos firmes vencendo as batalhas diárias. Você já é um grande guerreiro e terá sempre uma estrela guia juntinho de você, seu irmão. Vou colocar toda minha energia na nossa recuperação física, emocional e espiritual. É tempo de dor, desafio, força e muito amor. De quem ama vocês mais que tudo, mamãe.
Clara Maia

Clara Maia conheceu o marido André Coelho no reality De Férias com Ex (MTV) e também participaram do Power Couple (Record). Eles são pais dos gêmeos José e João.

Clara e André são pais dos gêmeos José e João
