Christopher Nolan é eleito presidente do DGA, sindicato dos diretores de Hollywood

Christopher Nolan é o novo presidente do Directors Guild Of America (DGA), o sindicato dos diretores de Hollywood. Ele foi eleito por aclamação numa eleição que contou com 167 delegados representando 19,5 mil membros da instituição nos Estados Unidos.

O diretor de filmes como Oppenheimer, A Origem, Interestelar e Batman: O Cavaleiro das Trevas, substitui Lesli Linka Glatter no principal cargo da categoria. Ele é filiado ao sindicato desde 2001, e desde 2015 ocupa uma cadeira no Conselho. Também já participava dos comitês sobre inteligência artificial e direitos cinematográficos.

Nolan se pronunciou em comunicado divulgado pelo DGA. "Ser eleito presidente do DGA é uma das maiores honras da minha carreira. Nossa indústria está vivendo uma tremenda mudança, e eu agradeço aos membros do sindicato por confiar a mim essa responsabilidade. Também quero agradecer ao presidente Glatter pela liderança nos últimos quatro anos. Estou ansioso para colaborar com ela e a nova direção eleita para conquistar importantes proteções criativas e econômicas para os nossos membros".

Confira abaixo a nova administração eleita para o sindicato dos diretores. Entre a diretoria e o conselho, constam nomes conhecidos como Steven Spielberg e Ron Howard. A instituição também realiza uma premiação anual que é considerada como um dos 'termômetros' para o Oscar de melhor diretor, por conta de seu corpo de votantes.

Diretoria eleita pelo Directors Guild Of America (DGA)

. Christopher Nolan - Presidente

. Laura Belsey - Vice-presidente Nacional

. Paris Barclay - Tesoureira

. Todd Holland - 1º Vice-presidente

. Ron Roward - 2º Vice-presidente

. Gina M. Prince-Bythewood - 3ª Vice-presidente

. Seith Mann - 4º Vice-presidente

. Millicent Shelton - 5º Vice-presidente

. Lily Olszewski - 6ª Vice-presidente

. Joyce Thomas - Tesoureira-assistente

Conselho eleito pelo DGA

. Steven Spielberg

. Kabir Akthar

. Jon Avnet

. Tessa Avnet

. Valdez Flagg

. Courtney M. Franklin

. Nicole Kassell

. Phil Lord

. Joseph P. Reidy

. Donald L. Sparks

. Glenn Weiss