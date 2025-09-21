Ator de Terra Nostra foi casado por 47 anos com colega de novelas da Globo

Reconhecido por diversos papéis em novelas, Sérgio Viotti (1927-2009) pode ter seu trabalho revisitado na reprise de "Terra Nostra" (1999) na faixa Edição Especial, da Globo. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, o ator interpretou doutor Ivan, advogado de Francesco (Raul Cortez). A seguir, Splash relembra parte de sua extensa carreira e sua relação de 47 anos com outro ator conhecido.

Carreira versátil

Nascido em São Paulo, Sérgio Viotti viveu em Londres por quase dez anos. Por lá, trabalhou na BBC como crítico literário, tradutor, produtor e ator de rádio-teatro. Após voltar ao Brasil, ajudou a fundar a TV Cultura e foi diretor artístico da Rádio MEC.

Em novelas, estreou em 1980, em "Dulcinéa Vai à Guerra", exibida na Band. Depois, atuou na minissérie "O Tempo e o Vento" (1985) e na primeira versão de "Sinhá Moça" (1986).

Helena Ignez e Sérgio Viotti; ao lado, o ator em 'Sinhá Moça' (1986) Imagem: Acervo Arquivo Nacional/Fundo Correio da Manhã e Divulgação/Globo

Viotti esteve em mais de 20 projetos na TV, entre minisséries e novelas. Compôs o elenco de tramas importantes como "Meu Bem, Meu Mal" (1990), o remake de "Irmãos Coragem" (1995), "Xica da Silva" (1996), "Anjo Mau" (1997) e "JK" (2006).

"Duas Caras" (2007) foi seu trabalho final da carreira, dois anos antes de morrer. Recentemente, Viotti pode ser visto também em "História de Amor" (1995), reprisada antes de "Terra Nostra".

Gregório (Sérgio Viotti) e Silvana (Beatriz Lyra) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Casamento longo e discreto

Sérgio Viotti viveu um relacionamento de 47 anos com o também ator e diretor Dorival Carper (1936-2018). Embora não tenham oficializado legalmente a união, o casal manteve uma parceria sólida e discreta até o falecimento de Viotti, em 2009.

Dorival Carper teve uma vida dedicada às artes, sobretudo ao teatro. Como ator, estrelou peças como "Romeu e Julieta" e "Verão"; e como diretor, esteve à frente de espetáculos como "Quem Casa Quer Casa", "Os Amantes" e "As Regras do Jogo".

Sérgio Viotti e Dorival Carper Imagem: Divulgação

Na TV, Carper atuou em "Ti Ti Ti" (2010), "Sangue Bom" (2013) e "Dercy de Verdade" (2012). Décadas antes, também na telinha, foi autor do episódio "Núpcias Reias", da série "Teatrinho Trol", e de episódios da série "Grande Teatro", na TV Tupi.

Sérgio Viotti faleceu em julho de 2009, aos 82 anos, vítima de um ataque cardíaco. O ator ficou internado por três meses no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Já seu companheiro, Dorival Carper, morreu em 2018. A confirmação de sua morte foi dada pela autora de novelas Maria Adelaide Amaral, 82, pelas redes sociais.