Topo

Entretenimento

Angelina Jolie diz que EUA vivem 'tempos difíceis': 'Não reconheço meu país'

21/09/2025 20h40

A atriz Angelina Jolie opinou sobre como vê a situação em seu país, os Estados Unidos, durante coletiva de imprensa no festival de San Sebastián, na Espanha, neste domingo, 21. Ela é protagonista do longa francês Couture, da diretora Alice Winocour.

Em determinado momento, foi perguntada sobre "o que tem medo como artista e como americana". A artista não citou diretamente o nome de Donald Trump ou de qualquer outro político em sua resposta: "É uma pergunta muito difícil. Eu amo meu país, mas nesse momento, não reconheço meu país."

Angelina Jolie também fez referência à composição de sua família. Ela é mãe de seis filhos, fruto de seu relacionamento com o ex-marido, Brad Pitt. Três deles foram adotados em outros países: Pax (Vietnã), Maddox (Camboja) e Zahara (Etiópia).

"Eu sempre vivi de forma internacional, minha família é internacional, meus amigos, minha vida... Minha visão de mundo é igual, unida e internacional. Tudo em todos os lugares que divida ou limite expressões e liberdades individuais de quem quer que seja, eu acho, é muito perigoso", continuou.

"Eu acho que são muito sérios os tempos em que vivemos, e temos que ter cuidado depara não dizer as coisas casualmente. Então serei cuidadosa nessa coletiva de imprensa, mas digo que, é claro, como todos vocês, e todos que estão assistindo, vivemos em tempos muito, muito difíceis", encerrou Angelina Jolie.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Clara Maia perde um dos filhos gêmeos: 'O outro luta pela vida'

Dança dos Famosos: confira classificação de grupo A após dançar zouk

Angelina Jolie diz que EUA vivem 'tempos difíceis': 'Não reconheço meu país'

Após polêmica, Claudia Raia faz vídeo sobre acessibilidade: 'Aprendizado'

João Liberato diz querer encerrar ciclo de Gugu e pontua: 'Não sou meu pai'

Christopher Nolan é eleito presidente do DGA, sindicato dos diretores de Hollywood

A Fazenda 2025: Martina vence a 1ª Prova de Fogo da edição

'Responder aos horrores': Chico, Gil, Djavan e Caetano cantam em ato no RJ

Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morre aos 83 anos

Wanessa Camargo diz estar 'amando o after' do Dança após flagra de beijo

Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé