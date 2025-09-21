Ana Castela diz que recebe cartas anônimas com xingamentos: 'Triste'

Ana Castela, 21, fez um desabafo nas redes sociais e comentou que recebe cartas anônimas falando da vida pessoal, deixando-a "triste".

O que aconteceu

Ana Castela desabafou no Instagram. Na mensagem, republicada por uma página oficial de fãs, o QG da Ana Castela, a artista diz que recebe muitas cartas das pessoas. O desabafo já não está mais na página da cantora. "Tirando as brincadeiras de lado, queria abrir meu coração com vocês. Eu recebo inúmeras cartas, e muitas delas são simplesmente lindas! Cheias de carinho, amor e até palavras que falam sobre Deus. Mas também chegam outras que não são tão boas assim... Cartas que falam da minha vida pessoal de um jeito que acaba deixando a gente triste", escreveu.

Segundo Ana Castela, até a mãe dela é destinatária dessas cartas. "Algumas chegam até no endereço da minha casa, para a minha mãe, com uma flor... Mas acompanhadas de mensagens nada legais. Eu sei que vocês se preocupam e que desejam o nosso bem, mas esse não é o caminho. Vou começar a descobrir quem são essas pessoas, porque na maioria das vezes vem com nome... mas, curiosamente, quando são cartas opinando sobre a nossa vida, o nome nunca aparece."

Fãs de Virgínia associaram desabafo com influenciadora. "Enquanto isso... Virgínia brilhando, aguentando coisas caladas e sendo simpática. Essa daí é biscoiteira e só", escreveu um seguidor. Outros saíram em defesa de Ana Castela. "Povo sem noção. A vida pessoal da Ana ou de qualquer outra artista só diz respeito a eles e a mais ninguém. Vc está certinha Ana! Tem que tomar providências sobre esse tipo de pessoas", comentou outro.

Ana Castela tem se aproximado de Zé Felipe, 27, e fãs suspeitam de romance. Os dois recentemente gravaram uma música juntos. A aproximação levou os fãs a suspeitarem que algo possa estar acontecendo entre eles. No dia da gravação, Ana Castela posou ao lado de Leonardo, pai de Zé Felipe. "Ana Castela e Leonardo! Gente, o clã Leonardo é realmente a realeza desse país. Todos, uma hora ou outra, vão parar na Talismã", comentou um seguidor. "A carinha de felicidade do Zé Felipe. Obs: alguém beijou a Ana, o batom foi embora", reparou outro fã.