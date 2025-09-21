Topo

A Fazenda 2025: Martina vence a 1ª Prova de Fogo da edição

A Fazenda 17: Martina vence Prova de Fogo Imagem: Reprodução/RecordPlus
Na tarde de domingo aconteceu a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record). Martina venceu e agora detém os poderes do lampião da semana.

O que aconteceu

A prova exigiu habilidade e rapidez de Kathy, Dudu, Martina, Gabily e Mesquita, os sorteados para descer para o campo de provas.

A íntegra da disputa será exibida no programa de segunda.

Em votação, o público escolheu a opção B para o poder da chama. Ele dá ao dono do Lampião o direito de indicar três peões imunes para não participarem da votação do segundo roceiro.

