A Fazenda 2025: Martina vence a 1ª Prova de Fogo da edição
Na tarde de domingo aconteceu a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record). Martina venceu e agora detém os poderes do lampião da semana.
O que aconteceu
A prova exigiu habilidade e rapidez de Kathy, Dudu, Martina, Gabily e Mesquita, os sorteados para descer para o campo de provas.
A íntegra da disputa será exibida no programa de segunda.
Em votação, o público escolheu a opção B para o poder da chama. Ele dá ao dono do Lampião o direito de indicar três peões imunes para não participarem da votação do segundo roceiro.
A Fazenda: Pra você, os infiltrados devem continuar participando do reality?
Resultado parcialTotal de 235 votos
9,79%
37,02%
24,26%
28,94%