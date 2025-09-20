Virginia Fonseca desembarca no Rio de Janeiro para coroação na Grande Rio
Virginia Fonseca chegou no Rio de Janeiro neste sábado (20). Ela será coroada rainha de bateria da Grande Rio na noite de hoje.
O que aconteceu
A influenciadora está na capital carioca para sua coroação. Em seu perfil no Instagram, ela mostrou aos seguidores que já está na cidade. "Chegamos aqui. E aí, RJ?", escreveu Virginia.
As filhas de Virginia estão com ela. Nas imagens, a influenciadora estava acompanhada de Maria Flor e Maria Alice, frutos de seu relacionamento com Zé Felipe.
Virginia também apareceu em uma live de sua marca. A influenciadora aproveitou a vista do hotel em que está hospedada no Rio de Janeiro para divulgar promoções.
Os preparativos para a coroação começaram na noite de sexta-feira (19). Virginia mostrou aos seguidores que renovou seu bronzeado especialmente para a ocasião, além de ter renovado a pintura do cabelo.