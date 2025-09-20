Topo

Virginia Fonseca desembarca no Rio de Janeiro para coroação na Grande Rio

20/09/2025 12h56

Virginia Fonseca chegou no Rio de Janeiro neste sábado (20). Ela será coroada rainha de bateria da Grande Rio na noite de hoje.

A influenciadora está na capital carioca para sua coroação. Em seu perfil no Instagram, ela mostrou aos seguidores que já está na cidade. "Chegamos aqui. E aí, RJ?", escreveu Virginia.

As filhas de Virginia estão com ela. Nas imagens, a influenciadora estava acompanhada de Maria Flor e Maria Alice, frutos de seu relacionamento com Zé Felipe.

Virginia também apareceu em uma live de sua marca. A influenciadora aproveitou a vista do hotel em que está hospedada no Rio de Janeiro para divulgar promoções.

Os preparativos para a coroação começaram na noite de sexta-feira (19). Virginia mostrou aos seguidores que renovou seu bronzeado especialmente para a ocasião, além de ter renovado a pintura do cabelo.

