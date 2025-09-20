Sacha Bali fala sobre peões em A Fazenda 2025: 'Diretamente do inferno'

Sacha Bali, campeão da última edição de A Fazenda, falou sobre o que está pensando dos participantes da nova temporada do reality.

O que aconteceu

O ator fez um vídeo nas redes sociais falando sobre os novos participantes. Ele fez sua análise depois de uma semana em que a nova temporada está no ar, e revelou não ter gostado de Dudu Camargo e Yoná Sousa.

Para Sacha, ambos são pessoas que foram para o reality para brigar. No entanto, o campeão do reality da Record acredita que isso possa ter um efeito positivo com o público.

Esse Dudu Camargo já brigou com metade da casa, e a tal da Yoná Sousa brigou com a outra metade. Dois seres vindo diretamente do inferno com o único objetivo de criar confusão a troco de nada para chamar a atenção e gerar entretenimento para a família brasileira. E a estratégia deles tá dando muito certo, pelo menos por enquanto

Sacha Bali sobre novo elenco de A Fazenda

Sacha apontou que tanto Dudu quanto Yoná têm ganhado favoritismo nas redes sociais. Ele acredita, no entanto, que esse amor do povo pelos dois não vai durar muito tempo.