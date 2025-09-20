Topo

Sacha Bali fala sobre peões em A Fazenda 2025: 'Diretamente do inferno'

Sacha Bali venceu A Fazenda 2016 Imagem: Reprodução/@sachabali
Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 10h56

Sacha Bali, campeão da última edição de A Fazenda, falou sobre o que está pensando dos participantes da nova temporada do reality.

O que aconteceu

O ator fez um vídeo nas redes sociais falando sobre os novos participantes. Ele fez sua análise depois de uma semana em que a nova temporada está no ar, e revelou não ter gostado de Dudu Camargo e Yoná Sousa.

Para Sacha, ambos são pessoas que foram para o reality para brigar. No entanto, o campeão do reality da Record acredita que isso possa ter um efeito positivo com o público.

Esse Dudu Camargo já brigou com metade da casa, e a tal da Yoná Sousa brigou com a outra metade. Dois seres vindo diretamente do inferno com o único objetivo de criar confusão a troco de nada para chamar a atenção e gerar entretenimento para a família brasileira. E a estratégia deles tá dando muito certo, pelo menos por enquanto
Sacha Bali sobre novo elenco de A Fazenda

Sacha apontou que tanto Dudu quanto Yoná têm ganhado favoritismo nas redes sociais. Ele acredita, no entanto, que esse amor do povo pelos dois não vai durar muito tempo.

Mas até quando o Brasil vai aguentar essa forçação de barra? Para mim, isso é fogo de palha. Por mais que as tretas movimentem o reality show, o que faz os campeões vai muito além disso. São os valores, a postura, a verdade
Sacha Bali sobre novo elenco de A Fazenda

