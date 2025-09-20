Topo

O conselho curioso do diretor de 'A Bruxa' para cineastas iniciantes

Black Philip, a cabra que em "A Bruxa" - Divulgação
Black Philip, a cabra que em "A Bruxa" Imagem: Divulgação
20/09/2025 19h54Atualizada em 20/09/2025 19h56

Robert Eggers, diretor de filmes como "A Bruxa" e "Nosferatu", deu um conselho curioso para cineastas iniciantes.

O que aconteceu

Em 2019, o diretor concedeu uma entrevista ao Bloody Disgusting e aconselhou os futuros diretores a não usarem uma cabra em seus filmes. "Você não pode treinar uma cabra. Não pode. Não pode. Então, eu não recomendo a ninguém fazer um filme com uma cabra em um papel importante."

Segundo o diretor, a cabra, que interpretou Black Philip no filme, foi super agressiva no set e mandou o ator Ralph Ineson ao hospital 3 vezes. "Foi um pesadelo".

Ineson também comentou a respeito do assunto em entrevista ao The Hollywood Reporter. "Ela [a cabra] era horrível. Realmente, realmente, horrível. Desde o momento em que nos vimos, foi ódio à primeira vista. Ela tinha dois modos: relaxar e não fazer nada, ou me atacar."

No filme de estreia de Eggers, "A Bruxa", uma família vive isolada na Nova Inglaterra se depara com um bode chamado "Black Phillip", que depois se descobre ser uma encarnação mortal do demônio. O filme foi lançado em 2015 e logo se tornou um dos mais elogiados do gênero de terror.

