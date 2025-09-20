Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 22/9 a 27/9

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Segunda, 22 de setembro

Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

Terça, 23 de setembro

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa

Quarta, 24 de setembro

Marlon tenta conter Kami. Samuel e Jaques se enfrentam. Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami. Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia. Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos. Kami desabafa com Jussara, que acolhe a futura nora. Bárbara treina pesado com Lucas. Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa.

Quinta, 25 de setembro

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. Ronaldo entra em contato com Kami, que avisa a Renata e Marlon. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente. Filipa se altera.

Sexta, 26 de setembro

Isabela se preocupa com Filipa. Davi lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia sobre sua paternidade. Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Jaques tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende. Marlon e Kami ficam noivos. Por uma confusão de Filipa, Ayla acaba descobrindo que Jaques é seu pai biológico. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Filipa está em crise, e Isabela se desespera.

Sábado, 27 de setembro

Jaques e Samuel levam Filipa para o hospital. Ao atacar o salão de Fabiana, Peter e Nina acabam descobrindo as armas no esconderijo de Ryan. Peter ajuda Nina com Danilo. Manuel questiona Peter sobre seus sentimentos por Nina. Gisele apoia Ayla, que sofre sobre a revelação de Jaques. Isabela se preocupa com os planos de Jaques para Filipa. Ryan acredita que o salão tenha sido depredado por alguém que descobriu seu esconderijo. Danilo ouve quando Peter comenta com Nina sobre sua ação no salão. Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia. Thaís sofre um acidente de trabalho. Rosa anuncia sua decisão aos acionistas da Boaz, e Jaques ameaça interditar a mãe.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.